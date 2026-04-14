　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月14日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3604(　　1719)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3277(　　2059)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3653(　　3615)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 486(　　 349)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 640(　　 566)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 143(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 563(　　 504)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 8(　　　 8)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 875(　　 513)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 488(　　 488)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3606(　　3548)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 501(　　 389)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 249(　　 249)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1186(　　 608)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　17(　　　13)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 583(　　 525)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3467(　　1591)
　　　　　 　 　 6月限　　　 55609(　 23421)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　60(　　　18)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 975(　　 645)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 178(　　 162)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1625(　　 633)
　　　　　 　 　 6月限　　　 29613(　 12927)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　17(　　　17)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 228(　　 228)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3169(　　3169)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 576(　　 576)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 222(　　 222)
　　　　　 　 　 6月限　　　 16905(　 16905)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース