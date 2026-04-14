主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月14日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月14日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3604( 1719)
TOPIX先物 6月限 3277( 2059)
日経225ミニ 6月限 3653( 3615)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 486( 349)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 640( 566)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 143( 0)
TOPIX先物 6月限 563( 504)
日経225ミニ 5月限 8( 8)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 875( 513)
TOPIX先物 6月限 488( 488)
日経225ミニ 6月限 3606( 3548)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 501( 389)
TOPIX先物 6月限 249( 249)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1186( 608)
9月限 17( 13)
TOPIX先物 6月限 583( 525)
日経225ミニ 5月限 3467( 1591)
6月限 55609( 23421)
7月限 60( 18)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 975( 645)
9月限 178( 162)
日経225ミニ 5月限 1625( 633)
6月限 29613( 12927)
7月限 17( 17)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 228( 228)
6月限 3169( 3169)
7月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 576( 576)
9月限 10( 10)
日経225ミニ 5月限 222( 222)
6月限 16905( 16905)
7月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3604( 1719)
TOPIX先物 6月限 3277( 2059)
日経225ミニ 6月限 3653( 3615)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 486( 349)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 640( 566)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 143( 0)
TOPIX先物 6月限 563( 504)
日経225ミニ 5月限 8( 8)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 875( 513)
TOPIX先物 6月限 488( 488)
日経225ミニ 6月限 3606( 3548)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 501( 389)
TOPIX先物 6月限 249( 249)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1186( 608)
9月限 17( 13)
TOPIX先物 6月限 583( 525)
日経225ミニ 5月限 3467( 1591)
6月限 55609( 23421)
7月限 60( 18)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 975( 645)
9月限 178( 162)
日経225ミニ 5月限 1625( 633)
6月限 29613( 12927)
7月限 17( 17)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 5月限 228( 228)
6月限 3169( 3169)
7月限 1( 1)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 576( 576)
9月限 10( 10)
日経225ミニ 5月限 222( 222)
6月限 16905( 16905)
7月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース