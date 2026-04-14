外国証券 先物取引高情報まとめ（4月14日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月14日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5904( 5893)
9月限 21( 21)
TOPIX先物 6月限 7875( 7875)
日経225ミニ 5月限 3829( 3829)
6月限 138855( 138855)
7月限 188( 188)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3316( 3316)
9月限 28( 28)
TOPIX先物 6月限 7853( 7853)
日経225ミニ 5月限 2383( 2383)
6月限 64913( 64913)
7月限 198( 198)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 288( 80)
TOPIX先物 6月限 187( 187)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1106( 1096)
TOPIX先物 6月限 1788( 1748)
日経225ミニ 5月限 1( 1)
6月限 3434( 3428)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 296( 288)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 1728( 1728)
日経225ミニ 5月限 69( 69)
6月限 4188( 4188)
7月限 9( 9)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 646( 640)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 1985( 1985)
日経225ミニ 6月限 772( 772)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2054( 2054)
TOPIX先物 6月限 6558( 6558)
日経225ミニ 5月限 2595( 2595)
6月限 31771( 31771)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 103( 99)
TOPIX先物 6月限 1664( 1664)
日経225ミニ 6月限 841( 841)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 525( 525)
TOPIX先物 6月限 178( 178)
日経225ミニ 6月限 480( 480)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 82( 82)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 13( 13)
日経225ミニ 5月限 12( 12)
7月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5904( 5893)
9月限 21( 21)
TOPIX先物 6月限 7875( 7875)
日経225ミニ 5月限 3829( 3829)
6月限 138855( 138855)
7月限 188( 188)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3316( 3316)
9月限 28( 28)
TOPIX先物 6月限 7853( 7853)
日経225ミニ 5月限 2383( 2383)
6月限 64913( 64913)
7月限 198( 198)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 288( 80)
TOPIX先物 6月限 187( 187)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1106( 1096)
TOPIX先物 6月限 1788( 1748)
日経225ミニ 5月限 1( 1)
6月限 3434( 3428)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 296( 288)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 1728( 1728)
日経225ミニ 5月限 69( 69)
6月限 4188( 4188)
7月限 9( 9)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 646( 640)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 1985( 1985)
日経225ミニ 6月限 772( 772)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2054( 2054)
TOPIX先物 6月限 6558( 6558)
日経225ミニ 5月限 2595( 2595)
6月限 31771( 31771)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 103( 99)
TOPIX先物 6月限 1664( 1664)
日経225ミニ 6月限 841( 841)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 525( 525)
TOPIX先物 6月限 178( 178)
日経225ミニ 6月限 480( 480)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 82( 82)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2( 2)
TOPIX先物 6月限 13( 13)
日経225ミニ 5月限 12( 12)
7月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース