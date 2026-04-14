　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月14日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5904(　　5893)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　21(　　　21)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7875(　　7875)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3829(　　3829)
　　　　　 　 　 6月限　　　138855(　138855)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 188(　　 188)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3316(　　3316)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　28(　　　28)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7853(　　7853)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2383(　　2383)
　　　　　 　 　 6月限　　　 64913(　 64913)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 198(　　 198)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 288(　　　80)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 187(　　 187)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1106(　　1096)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1788(　　1748)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 6月限　　　　3434(　　3428)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 296(　　 288)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1728(　　1728)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　69(　　　69)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4188(　　4188)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 9(　　　 9)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 646(　　 640)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1985(　　1985)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 772(　　 772)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2054(　　2054)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6558(　　6558)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2595(　　2595)
　　　　　 　 　 6月限　　　 31771(　 31771)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 103(　　　99)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1664(　　1664)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 841(　　 841)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 525(　　 525)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 178(　　 178)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 480(　　 480)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　82(　　　82)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　12(　　　12)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 5(　　　 5)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース