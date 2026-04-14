　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月14日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 10553(　　9319)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 448(　　　98)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10772(　 10516)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　4716(　　4716)
　　　　　 　 　 6月限　　　123596(　123592)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　73(　　　73)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9261(　　8679)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 359(　　 259)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 16590(　 15993)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　5088(　　5088)
　　　　　 　 　 6月限　　　 96074(　 96070)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　71(　　　71)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1570(　　 814)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　 100)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1073(　　 955)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5188(　　5188)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2675(　　1254)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3534(　　2147)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4701(　　4583)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1936(　　1419)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5001(　　3721)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　 6月限　　　　7401(　　7401)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1433(　　1301)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4284(　　4193)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5837(　　5779)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　5077(　　4920)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　18(　　　18)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12344(　 11865)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　3094(　　3094)
　　　　　 　 　 6月限　　　 49589(　 49589)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1491(　　 376)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1155(　　1121)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 721(　　 331)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3775(　　 663)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2249(　　2249)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 399(　　 399)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 150(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 425(　　 408)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　　64(　　　64)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 2(　　　 2)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース