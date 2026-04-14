外国証券 先物取引高情報まとめ（4月14日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月14日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10553( 9319)
9月限 448( 98)
TOPIX先物 6月限 10772( 10516)
日経225ミニ 5月限 4716( 4716)
6月限 123596( 123592)
7月限 73( 73)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9261( 8679)
9月限 359( 259)
TOPIX先物 6月限 16590( 15993)
日経225ミニ 5月限 5088( 5088)
6月限 96074( 96070)
7月限 71( 71)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1570( 814)
9月限 100( 100)
TOPIX先物 6月限 1073( 955)
日経225ミニ 6月限 5188( 5188)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2675( 1254)
TOPIX先物 6月限 3534( 2147)
日経225ミニ 5月限 1( 1)
6月限 4701( 4583)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1936( 1419)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 5001( 3721)
日経225ミニ 5月限 9( 9)
6月限 7401( 7401)
7月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1433( 1301)
TOPIX先物 6月限 4284( 4193)
日経225ミニ 6月限 5837( 5779)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5077( 4920)
9月限 18( 18)
TOPIX先物 6月限 12344( 11865)
日経225ミニ 5月限 3094( 3094)
6月限 49589( 49589)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1491( 376)
TOPIX先物 6月限 1155( 1121)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 721( 331)
TOPIX先物 6月限 3775( 663)
日経225ミニ 6月限 2249( 2249)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 399( 399)
9月限 150( 0)
TOPIX先物 6月限 425( 408)
日経225ミニ 5月限 64( 64)
7月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 10553( 9319)
9月限 448( 98)
TOPIX先物 6月限 10772( 10516)
日経225ミニ 5月限 4716( 4716)
6月限 123596( 123592)
7月限 73( 73)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9261( 8679)
9月限 359( 259)
TOPIX先物 6月限 16590( 15993)
日経225ミニ 5月限 5088( 5088)
6月限 96074( 96070)
7月限 71( 71)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1570( 814)
9月限 100( 100)
TOPIX先物 6月限 1073( 955)
日経225ミニ 6月限 5188( 5188)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2675( 1254)
TOPIX先物 6月限 3534( 2147)
日経225ミニ 5月限 1( 1)
6月限 4701( 4583)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1936( 1419)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 5001( 3721)
日経225ミニ 5月限 9( 9)
6月限 7401( 7401)
7月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1433( 1301)
TOPIX先物 6月限 4284( 4193)
日経225ミニ 6月限 5837( 5779)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5077( 4920)
9月限 18( 18)
TOPIX先物 6月限 12344( 11865)
日経225ミニ 5月限 3094( 3094)
6月限 49589( 49589)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1491( 376)
TOPIX先物 6月限 1155( 1121)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 721( 331)
TOPIX先物 6月限 3775( 663)
日経225ミニ 6月限 2249( 2249)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 399( 399)
9月限 150( 0)
TOPIX先物 6月限 425( 408)
日経225ミニ 5月限 64( 64)
7月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース