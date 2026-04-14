「日経225オプション」5月限プット手口情報（14日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 315( 115)
JPモルガン証券 53( 53)
ソシエテジェネラル証券 44( 44)
野村証券 20( 20)
ビーオブエー証券 320( 20)
SBI証券 11( 7)
BNPパリバ証券 207( 7)
松井証券 6( 6)
楽天証券 9( 5)
マネックス証券 3( 3)
モルガンMUFG証券 300( 0)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
ビーオブエー証券 10( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万7625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
SMBC日興証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 315( 115)
JPモルガン証券 53( 53)
ソシエテジェネラル証券 44( 44)
野村証券 20( 20)
ビーオブエー証券 320( 20)
SBI証券 11( 7)
BNPパリバ証券 207( 7)
松井証券 6( 6)
楽天証券 9( 5)
マネックス証券 3( 3)
モルガンMUFG証券 300( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯5万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
ビーオブエー証券 10( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万7625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
SBI証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
SMBC日興証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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