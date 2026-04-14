「日経225オプション」5月限コール手口情報（14日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、14日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
フィリップ証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 93( 93)
ソシエテジェネラル証券 334( 34)
SBI証券 30( 18)
シティグループ証券 18( 18)
松井証券 14( 14)
岡三証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
BNPパリバ証券 9( 9)
JPモルガン証券 308( 8)
マネックス証券 1( 1)
◯5万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
JPモルガン証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
モルガンMUFG証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
BNPパリバ証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 192( 192)
BNPパリバ証券 67( 67)
三菱UFJ証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
シティグループ証券 30( 30)
JPモルガン証券 24( 24)
楽天証券 18( 18)
SBI証券 17( 7)
東海東京証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
ビーオブエー証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
ゴールドマン証券 2( 2)
野村証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
シティグループ証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
フィリップ証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 93( 93)
ソシエテジェネラル証券 334( 34)
SBI証券 30( 18)
シティグループ証券 18( 18)
松井証券 14( 14)
岡三証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
BNPパリバ証券 9( 9)
JPモルガン証券 308( 8)
マネックス証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
JPモルガン証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
モルガンMUFG証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
BNPパリバ証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 192( 192)
BNPパリバ証券 67( 67)
三菱UFJ証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 47( 47)
シティグループ証券 30( 30)
JPモルガン証券 24( 24)
楽天証券 18( 18)
SBI証券 17( 7)
東海東京証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
ビーオブエー証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
ゴールドマン証券 2( 2)
野村証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
シティグループ証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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