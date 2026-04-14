長崎総合科学大学とアメリカの大手半導体メーカーが、九州では初の包括連携協定を結びました。

この連携で、AI人材の育成に向けた独自の教育プログラムを進めるとしています。

締結式には、長崎総合科学大学の黒川 不二雄学長とアメリカの半導体メーカー「日本法人エヌビディア合同会社」の井粼 武士バイスプレジデントらが出席し、協定書に調印しました。

九州では初となる今回の協定で、今後は「エヌビディア」から独自の教育コンテンツが提供され、AIの教育研究や人材育成などを進めていきます。

（長崎総合科学大 黒川 不二雄学長）

「AIをどういかすか。AIを使った研究をどう進めるか。

より深い教育を学生に提供してもらえるので、非常にありがたい」

（エヌビディア合同会社エンタープライズ事業担当 井粼 武士 バイスプレジデント）

「産業の羅針盤を、ともに手にしていくことになると非常に期待している。地域の中だけでなく、世界の課題を解決できるような人材をこれから輩出できるような協力をしたい」

長崎総合科学大学では来年度、新たに先端工学部を設置。

先進的な人材育成を進めるとしています。