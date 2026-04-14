【まとめ】発見された遺体は安達結希さん（11）と判明　3月23日から行方不明の小学生　京都・南丹市

きのう13日京都府南丹市で見つかった子どもとみられる遺体は、3月23日から行方不明となっていた11歳の安達結希さんだと判明した。

京都府警は14日午後6時45分から身元の判明と司法解剖の結果について報道陣に説明するとしている。

遺体が見つかった場所は、安達さんが通っていた園部小学校から南西に約2kmの山林。

先に見つかっていた安達さんのものとみられる通学かばんや靴の発見場所とは距離が離れていた。

遺体は性別が分からない状態で、死後相当な期間がたっているとみられていて、服装については、濃紺のフリースにベージュの長ズボンを着用。さらに胸に「84」と書かれたトレーナーを着用していた。これは、行方不明時に安達さんが着ていた服装と比較して大きな矛盾はなかった。

遺体は靴下をはいていた一方で、靴は履いていなかった。その一方で、安達さんのものとみられる靴は、前日に別の山林で見つかっていた。

遺体は埋められた状態ではなく、落ち葉などもかかっていなかった。

警察はきょう14日、司法解剖して身元の特定を急いでいたが、遺体は行方不明だった安達さんと確認されたという。

3月23日、安達さんは父親が運転する車で卒業式に参加するため小学校の敷地内に送り届けられ、その後忽然と姿を消したという。

周辺の防犯カメラにはその姿は映っておらず、バスや電車を使った形跡もなく、目撃証言もなかった事から、捜索活動は難航した。

そして行方不明となってから6日後の3月29日、小学校から約3km離れた峠道で、親族が安達さんの黄色い通学カバンを発見した。

その前日を含め、付近を消防団が捜索した際にはカバンは見つからなかったという。

発見の経緯や、発見場所の不自然さに地元住民から疑問の声が上がるなか、警察はカバン発見現場近くの池も捜索。7日には安達さんの自宅近くの山を捜索した。

19日目となる4月10日には、警察は前日に続いて小学校から自宅のある方向へ約6キロ離れた山中に規制線を張って捜索。

小学校では、安全管理のために、これまで原則禁止であった緊急用の携帯電話などの持ち込みが許可されたという。

そして4月12日には、当日に安達さんが履いていたとみられる靴が見つかった。発見場所は、小学校から約6km離れていて、3月29日に通学かばんが見つかった山からも5kmほど離れた山中。

現場周辺では、4日前から警察が規制線を設けて捜索活動を続けていた。

13日には、小学校から南西に2kmほど離れた山林で、あお向けに倒れた状態の小柄な遺体が見つかり、きょう遺体は安達さんと確認された。