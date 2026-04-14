14日の金沢市内は最高気温が20度を超え5月上旬並みのあたたかさとなりました。

この陽気に春ならではの味覚や景色が楽しめる場所はにぎわいを見せていました。

朝から青空が広がり春らしい陽気となった石川県内。

日中の最高気温は金沢で21.5度と5月上旬並みの暖かさとなったほか、かほくでも21.5度となり今年最高の気温を記録しました。



このお出かけ日和に兼六園には多くの人が。

中でも人気を集めていたのは…

河合紗花 記者：

「一般的なサクラはもうほとんど散ってしまっているんですが、こちらの兼六園熊谷はいま満開を迎えていて多くの人たちがサクラを楽しんでいます」



鮮やかなピンク色が特徴の遅咲きのサクラ、兼六園熊谷。

また、近くの旭桜も見ごろを迎えています。



訪れた人は：

「（開花が）早かったので今年は。どうかなと思ったけお、きれいなのが見れてすごく嬉しいです」

「非常に色が映えててきれいだと思いました」

また結婚式の前撮りを行う新郎新婦の姿も。

見守っていた親御さんは…



「きれいですね」

「写真に映えてていいかなと思ってます」



この時期ならではの光景を楽しんでいました。

一方、春野菜の代表格タケノコを販売する金沢市内の直売所を訪ねると…。

「旬の味覚」を求める人たちでにぎわいを見せていました。



現在収穫がピークを迎えているタケノコ。



農家直営のこちらの店では朝収穫されたばかりの「旬の味覚」が軽トラックで運び込まれ、売り場に並ぶと待ちかねたお客が次々と買い求めていました。



買い物客：

「毎年ここに来ますよ。柔らか くて灰汁がないし、おいしいで すよ」

「混ぜご飯と煮物です（この季節 楽しみ？）毎年来ています」



ことしは天候に恵まれ、身が白くて柔らかい高品質なタケノコに仕上がっているうえ、「表年」で収穫量が多く、価格も「裏年」だった去年より若干、安めに設定しているということです。

タケノコ生産農家・中村智映子さん：

「今年は上出来だと思います。大きいのもたくさん出ましたし、今から来週にかけて（収穫が）盛りになってくるので20日前後がたくさんお客さまの好みのサイズとかいい感じのものを選びやすいと思う」



金沢市のタケノコの直売所は5月中旬ごろまで営業が続きます。