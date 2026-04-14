スガ シカオ × 大石昌良による初の弾き語りツーマンライブ＜SOUND CONNECTION -Acoustic Sessions-＞が7月4日、大阪城音楽堂にて開催されることが発表となった。

＜SOUND CONNECTION＞は、MBSテレビが関西イベンターやエンタテインメント業界とタッグを組んで、関西から音楽シーン全体を“つなげる”ことを目的として開催されているイベントだ。2026年夏は、大阪城音楽堂を舞台に、“-Acoustic Sessions-”と題した特別な一夜として届けられる。

出演は、唯一無二の歌声とファンクネスで日本音楽シーンを牽引し続けるスガ シカオ。そして、MBS『よんチャンTV』のオープニング曲とエンディング曲を担当するほか、MBSラジオ『オーイシマサヨシのMBSヤングタウン』のパーソナリティーを務めるなどマルチに活躍している大石昌良。

2組のソングライターが初夏の大阪野音にて、夕暮れから夜へと移ろう空の下でギターと歌声のみで語り合う至高のセッションが繰り広げられる貴重なイベントとなる。チケットのオフィシャル最速先行受付は本日4月14日18:00から。

以下に、スガ シカオと大石昌良のコメントをお届けしたい。

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「大石くんとの初めての弾き語りツーマンイベント。もの凄く楽しいことになるはず。

この機会を逃すと二度とないので、楽しみにしてください！」

──スガ シカオ

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「まさかのスガ シカオさんとの2マンライブが決まってしまいました！

僕がはじめて武道館で観たライブがスガ シカオさんのライブで、

ずっと背中を追い続けていた憧れの存在とこうやってご一緒できて本当に光栄です！

絶対にすごいライブにします！ぜひお越しください！」

──大石昌良

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■イベント＜SOUND CONNECTION -Acoustic Sessions-＞

7月4日(土) 大阪城音楽堂

open16:00 / start17:00

出演：スガ シカオ / 大石昌良

主催：SOUND CONNECTION実行委員会

企画・制作：MBSテレビ / GREENS / イープラス

▼チケット ※税込

◯特典付き指定席 9,500円 ※限定受付

※イベントオリジナルタンブラー&1ドリンク

◯指定席7,000円

◯特典付きジュニア指定席6,500円(中学生以下) ※限定受付

◯ジュニア指定席4,000円(中学生以下)

※4歳以上はチケットが必要になります。

【オフィシャル最速先行受付(抽選)】

受付期間：4/14(火)18:00〜4/26(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/sc-acousticsessions/

・公式サイト：https://mbs-sc.com/acousticsessions/

・公式X：https://x.com/mbs_SC

・公式Instagram：https://www.instagram.com/soundconnection_mbs/

（問）GREENS 06-6882-1224