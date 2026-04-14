XGが、現在開催中の自身2度目となるワールドツアー＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞の東京・国立代々木競技場 第一体育館公演を4月10日、11日、12日の3日間に渡り開催し、2月6日からスタートした8都市16公演の日本ツアーを完遂させた。

本ツアーは、神奈川・Kアリーナでの3公演を皮切りにスタートし、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、そして東京・国立代々木競技場 第一体育館での3日間の公演まで、全国各地で計16公演を開催し、ALPHAZ（ファンの総称）を熱狂の渦に巻き込んだ。

東京公演では、2025年1月にリリースされた1stフルアルバム『THE CORE -核-』収録曲を中心に、これまでのヒット曲を織り交ぜた全23曲を披露。圧倒的なパフォーマンス力と独自の世界観で観客を大いに魅了した。なお、最終日の4月12日の公演は、Amazon Prime Videoにて日本国内限定で独占ライブ配信された。

今後は、アジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米