伝統的な製法を守り続ける珠洲市の塩田は能登半島地震で大きな被害を受けました。

震災から3度目の春、被災した塩田では本格的な塩づくりが再開します。



14日、珠洲市の塩田を訪ねると、そこには重機が。

■奥能登塩田村・石田尚史 社長：

「（塩田が）隆起した関係でですね、水平状態が保てなくなって、傾いた状態であったんですが、それを土をならして、してもらってると」



汲み上げた海水を砂地にまく「揚げ浜式」と呼ばれる技法を日本で唯一守り続ける珠洲市。

こちらの塩田村には、これまで、多い年で年間18万人の観光客が訪れていました。

しかし、能登半島地震で塩田にはひびが入り、海水を汲み上げていた海岸線が40メートルほど沖へ後退するなど、塩づくりが困難な状況に。

さらにその後の豪雨では、塩田が土砂に飲み込まれました。



そして、未曽有の被害から3年目の春。

塩づくりに必要となる平坦な砂地の整備に目途がたったことから本格的な塩づくりが可能となりました。

また、ゴールデンウィークからは、これまで縮小していた売り場も元の規模に戻し、観光客を迎える計画だということです。

石田社長：

「とにかく塩の生産を震災前の生産量に戻したいなと」

「先人たちが築いてきた揚げ浜 式製塩ですので、それをしっか りと後世に繋ぐ、地震、水害、 非常にアクシデントありました けどそれにもめげずになんとか しっかりとした形で後世に伝承していきたい」

度重なる災害を乗り越えて。

すず塩田村では、4月25日から本格的な塩作りを始めます。

