Leina、TVアニメ『日本三國』EDテーマ「誓い」CDリリース決定＆ジャケット画像解禁
Leinaが、4月より放送中のTVアニメ『日本三國』のエンディングテーマ「誓い」のCDを5月27日に発売することを発表した。また、ジャケット画像も解禁された。
小学館のコミックアプリ「マンガワン」とWEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中で、累計発行部数100万部を突破した著・松木いっかの『日本三國』。本作ではAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、毎週日曜21時よりPrime Videoにて世界最速配信、毎週月曜24時よりTOKYO MX・BS日テレほか各局にて放送中だ。
CDは完全生産限定盤1形態での発売となり、ジャケットにはTVアニメ『日本三國』エンディング映像にて登場するウエディングドレスを着た東町 小紀の姿が描かれている。収録曲には表題曲「誓い」ほか、2025年にリリースした「medicine」、テレビ朝日「EIGHT-JAM」の企画「プロが選ぶ年間マイベスト10曲」にていしわたり淳治の第9位に選ばれた「恋に落ちるのは簡単で - demo」が収録される。
また、現在東名阪福に加え韓国、台湾を回るツアー＜Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”＞も実施しており、現在チケット一般受付中だ。
◾️「誓い」
2026年5月27日（水）リリース
配信：https://Leina.lnk.to/Oath
CD予約：https://Leina.lnk.to/Chikai_PKG
【完全生産限定盤】
SRCL-13700〜13701 / 2,200円（税込）
▼CD収録内容
誓い
medicine
恋に落ちるのは簡単で - demo
▼BD収録内容
TVアニメ『日本三國』ノンクレジットエンディング映像
▼対象店舗 / 特典内容
Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ(アニメ絵柄)
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ オリジナルスマホサイズステッカー
楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッジ
セブンネット ・・・ オリジナルアクリルスタンド(アニメ絵柄)
全国アニメイト(通販含む) ・・・ オリジナルL判ブロマイド(アニメ絵柄)
Sony Music Shop ・・・ オリジナルL判ブロマイド
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◾️TVアニメ『日本三國』
▼イントロダクション
核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、
文明が崩壊した近未来の日本。
国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。
しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、
豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。
後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！
▼配信情報
2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて世界最速配信
2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTにて地上波先行配信開始
▼放送情報
2026年4月6日（月）24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送開始
TOKYO MX ：4月6日より毎週月曜24:00〜
ＢＳ日テレ ：4月6日より毎週月曜24:00〜
テレビ愛知 ：4月6日より毎週月曜25:30〜
読売テレビ ：4月6日より毎週月曜26:29〜
仙台放送 ：4月6日より毎週月曜25:20〜
富山テレビ ：4月7日より毎週火曜25:20〜
石川テレビ ：4月7日より毎週火曜25:15〜
テレビ愛媛 ：4月7日より毎週火曜25:20〜
テレビ熊本 ：4月8日より毎週水曜25:45〜
テレビ大分 ：4月8日より毎週水曜25:54〜
さくらんぼテレビ ：4月13日より毎週月曜24:45〜
鹿児島テレビ ：4月14日より 毎週火曜25:25〜
岩手めんこいテレビ ：4月16日より毎週木曜25:15〜
AT-X：4月7日より毎週火曜20：30〜
※リピート放送 毎週木曜8：30〜 / 毎週月曜14：30〜
アニマックス：4月25日より毎週土曜21：00〜
※リピート放送 毎週日曜9：00〜
▼追加放送局情報
秋田放送 ：4月7日より毎週火曜25:24〜
新潟放送 ：4月7日より毎週火曜25:30〜
静岡放送 ：4月7日より毎週火曜26:00〜
テレビ山口 ：4月7日より毎週火曜26:00〜
福井テレビ ：4月8日より毎週水曜24:45〜
北海道放送 ：4月9日より毎週木曜24:56〜（※初回放送のみ26:28〜）
長野放送 ：4月9日より毎週木曜25:20〜
RSK山陽放送 ：4月9日より毎週木曜26:55〜（※初回放送のみ26:58〜）
福島放送 ：4月14日より毎週火曜25:20〜（※初回放送のみ25:26〜）
長崎文化放送 ：４月17日より毎週金曜25:45〜
とちぎテレビ ：4月17日より毎週金曜23:00〜
◾️＜Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”＞
2026年 ※終了公演は省略
4月16日（木）Zepp DiverCity
open 18:00 / start 19:00
4月19日（日）なんばHatch
open 17:00 / start 18:00
5月2日（土）
三創生活園區 CLAPPER STUDIO
open 17:00 / start 18:00
5月16日（土）／5月17日（日）
YES24 WANDERLOCH HALL
open 17:00 / start 18:00
▼チケット一般発売中
https://lit.link/leinalivetour20242025ticketinfo
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