Leinaが、4月より放送中のTVアニメ『日本三國』のエンディングテーマ「誓い」のCDを5月27日に発売することを発表した。また、ジャケット画像も解禁された。

小学館のコミックアプリ「マンガワン」とWEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中で、累計発行部数100万部を突破した著・松木いっかの『日本三國』。本作ではAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、毎週日曜21時よりPrime Videoにて世界最速配信、毎週月曜24時よりTOKYO MX・BS日テレほか各局にて放送中だ。

https://youtu.be/vVYX148YTYE

CDは完全生産限定盤1形態での発売となり、ジャケットにはTVアニメ『日本三國』エンディング映像にて登場するウエディングドレスを着た東町 小紀の姿が描かれている。収録曲には表題曲「誓い」ほか、2025年にリリースした「medicine」、テレビ朝日「EIGHT-JAM」の企画「プロが選ぶ年間マイベスト10曲」にていしわたり淳治の第9位に選ばれた「恋に落ちるのは簡単で - demo」が収録される。

©松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

また、現在東名阪福に加え韓国、台湾を回るツアー＜Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”＞も実施しており、現在チケット一般受付中だ。

◾️「誓い」
2026年5月27日（水）リリース
配信：https://Leina.lnk.to/Oath
CD予約：https://Leina.lnk.to/Chikai_PKG

©松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

【完全生産限定盤】
SRCL-13700〜13701 / 2,200円（税込）
▼CD収録内容
誓い
medicine
恋に落ちるのは簡単で - demo
▼BD収録内容
TVアニメ『日本三國』ノンクレジットエンディング映像

▼対象店舗 / 特典内容
Amazon.co.jp　・・・　メガジャケ(アニメ絵柄)
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・　オリジナルスマホサイズステッカー
楽天ブックス　・・・　オリジナル缶バッジ
セブンネット　・・・　オリジナルアクリルスタンド(アニメ絵柄)
全国アニメイト(通販含む) ・・・ オリジナルL判ブロマイド(アニメ絵柄)
Sony Music Shop ・・・ オリジナルL判ブロマイド
※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。
※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◾️TVアニメ『日本三國』

▼イントロダクション
核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、
文明が崩壊した近未来の日本。
国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。

しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、
豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。

後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！

▼配信情報
2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて世界最速配信
2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTにて地上波先行配信開始　

▼放送情報
2026年4月6日（月）24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送開始

TOKYO MX ：4月6日より毎週月曜24:00〜
ＢＳ日テレ ：4月6日より毎週月曜24:00〜
テレビ愛知 ：4月6日より毎週月曜25:30〜
読売テレビ ：4月6日より毎週月曜26:29〜
仙台放送 ：4月6日より毎週月曜25:20〜
富山テレビ ：4月7日より毎週火曜25:20〜
石川テレビ ：4月7日より毎週火曜25:15〜
テレビ愛媛 ：4月7日より毎週火曜25:20〜
テレビ熊本 ：4月8日より毎週水曜25:45〜
テレビ大分　　　　　　　：4月8日より毎週水曜25:54〜
さくらんぼテレビ　　　：4月13日より毎週月曜24:45〜
鹿児島テレビ　　　　　　：4月14日より 毎週火曜25:25〜
岩手めんこいテレビ ：4月16日より毎週木曜25:15〜

AT-X：4月7日より毎週火曜20：30〜
※リピート放送　毎週木曜8：30〜 / 毎週月曜14：30〜
アニマックス：4月25日より毎週土曜21：00〜
※リピート放送　毎週日曜9：00〜

▼追加放送局情報
秋田放送　　　　　　　　：4月7日より毎週火曜25:24〜
新潟放送　　　　　　　　：4月7日より毎週火曜25:30〜
静岡放送　　　　　　　　：4月7日より毎週火曜26:00〜
テレビ山口　　　　　　　：4月7日より毎週火曜26:00〜
福井テレビ　　　　　　　：4月8日より毎週水曜24:45〜
北海道放送　　　　　　 ：4月9日より毎週木曜24:56〜（※初回放送のみ26:28〜）
長野放送　　　　　　　　：4月9日より毎週木曜25:20〜
RSK山陽放送　　　　　　　　：4月9日より毎週木曜26:55〜（※初回放送のみ26:58〜）
福島放送　　　　　　　　：4月14日より毎週火曜25:20〜（※初回放送のみ25:26〜）
長崎文化放送　　　　　：４月17日より毎週金曜25:45〜
とちぎテレビ　　　　　 ：4月17日より毎週金曜23:00〜

◾️＜Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”＞

2026年　※終了公演は省略
4月16日（木）Zepp DiverCity
open 18:00 / start 19:00

4月19日（日）なんばHatch
open 17:00 / start 18:00

5月2日（土）
三創生活園區 CLAPPER STUDIO
open 17:00 / start 18:00

5月16日（土）／5月17日（日）
YES24 WANDERLOCH HALL
open 17:00 / start 18:00

▼チケット一般発売中
https://lit.link/leinalivetour20242025ticketinfo

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