Leinaが、4月より放送中のTVアニメ『日本三國』のエンディングテーマ「誓い」のCDを5月27日に発売することを発表した。また、ジャケット画像も解禁された。

小学館のコミックアプリ「マンガワン」とWEBコミックサイト「裏サンデー」で連載中で、累計発行部数100万部を突破した著・松木いっかの『日本三國』。本作ではAmazon MGMスタジオが共同製作として参画し、毎週日曜21時よりPrime Videoにて世界最速配信、毎週月曜24時よりTOKYO MX・BS日テレほか各局にて放送中だ。

https://youtu.be/vVYX148YTYE

CDは完全生産限定盤1形態での発売となり、ジャケットにはTVアニメ『日本三國』エンディング映像にて登場するウエディングドレスを着た東町 小紀の姿が描かれている。収録曲には表題曲「誓い」ほか、2025年にリリースした「medicine」、テレビ朝日「EIGHT-JAM」の企画「プロが選ぶ年間マイベスト10曲」にていしわたり淳治の第9位に選ばれた「恋に落ちるのは簡単で - demo」が収録される。

©松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

また、現在東名阪福に加え韓国、台湾を回るツアー＜Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”＞も実施しており、現在チケット一般受付中だ。

◾️「誓い」

2026年5月27日（水）リリース

配信：https://Leina.lnk.to/Oath

CD予約：https://Leina.lnk.to/Chikai_PKG ©松木いっか／小学館／日本三國製作委員会 【完全生産限定盤】

SRCL-13700〜13701 / 2,200円（税込）

▼CD収録内容

誓い

medicine

恋に落ちるのは簡単で - demo

▼BD収録内容

TVアニメ『日本三國』ノンクレジットエンディング映像 ▼対象店舗 / 特典内容

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ(アニメ絵柄)

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ オリジナルスマホサイズステッカー

楽天ブックス ・・・ オリジナル缶バッジ

セブンネット ・・・ オリジナルアクリルスタンド(アニメ絵柄)

全国アニメイト(通販含む) ・・・ オリジナルL判ブロマイド(アニメ絵柄)

Sony Music Shop ・・・ オリジナルL判ブロマイド

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◾️TVアニメ『日本三國』 ▼イントロダクション

核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、

文明が崩壊した近未来の日本。

国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。 しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、

豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。 後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！ ▼配信情報

2026年4月5日（日）21:00よりPrime Videoにて世界最速配信

2026年4月6日（月）21:00よりU-NEXTにて地上波先行配信開始 ▼放送情報

2026年4月6日（月）24:00よりTOKYO MX・ＢＳ日テレほか各局にて放送開始 TOKYO MX ：4月6日より毎週月曜24:00〜

ＢＳ日テレ ：4月6日より毎週月曜24:00〜

テレビ愛知 ：4月6日より毎週月曜25:30〜

読売テレビ ：4月6日より毎週月曜26:29〜

仙台放送 ：4月6日より毎週月曜25:20〜

富山テレビ ：4月7日より毎週火曜25:20〜

石川テレビ ：4月7日より毎週火曜25:15〜

テレビ愛媛 ：4月7日より毎週火曜25:20〜

テレビ熊本 ：4月8日より毎週水曜25:45〜

テレビ大分 ：4月8日より毎週水曜25:54〜

さくらんぼテレビ ：4月13日より毎週月曜24:45〜

鹿児島テレビ ：4月14日より 毎週火曜25:25〜

岩手めんこいテレビ ：4月16日より毎週木曜25:15〜 AT-X：4月7日より毎週火曜20：30〜

※リピート放送 毎週木曜8：30〜 / 毎週月曜14：30〜

アニマックス：4月25日より毎週土曜21：00〜

※リピート放送 毎週日曜9：00〜 ▼追加放送局情報

秋田放送 ：4月7日より毎週火曜25:24〜

新潟放送 ：4月7日より毎週火曜25:30〜

静岡放送 ：4月7日より毎週火曜26:00〜

テレビ山口 ：4月7日より毎週火曜26:00〜

福井テレビ ：4月8日より毎週水曜24:45〜

北海道放送 ：4月9日より毎週木曜24:56〜（※初回放送のみ26:28〜）

長野放送 ：4月9日より毎週木曜25:20〜

RSK山陽放送 ：4月9日より毎週木曜26:55〜（※初回放送のみ26:58〜）

福島放送 ：4月14日より毎週火曜25:20〜（※初回放送のみ25:26〜）

長崎文化放送 ：４月17日より毎週金曜25:45〜

とちぎテレビ ：4月17日より毎週金曜23:00〜

◾️＜Leina Live Tour 2026 “Jellyfish”＞ 2026年 ※終了公演は省略

4月16日（木）Zepp DiverCity

open 18:00 / start 19:00 4月19日（日）なんばHatch

open 17:00 / start 18:00 5月2日（土）

三創生活園區 CLAPPER STUDIO

open 17:00 / start 18:00 5月16日（土）／5月17日（日）

YES24 WANDERLOCH HALL

open 17:00 / start 18:00 ▼チケット一般発売中

https://lit.link/leinalivetour20242025ticketinfo