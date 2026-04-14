中島美嘉が、4月15日に新曲「光」を配信リリースすることを発表した。

本作は、2026年4月9日よりフジテレビほかにて放送中のTVアニメ『淡島百景』のエンディング主題歌として書き下ろされたバラードだ。作詞を中島美嘉本人が手がけ、作曲を大野裕一が担当。さらに編曲には江粼文武を迎え、繊細かつ洗練されたサウンドに仕上がったという。

江粼文武

作詞に中島美嘉自身が参加することで、アニメが描く「迷いながらも前へ進む少女たちの青春」というテーマと彼女自身の言葉が深く響き合う1曲になっているとのこと。

『淡島百景』は、「青い花」「放浪息子」でも知られる志村貴子による漫画を原作とした作品で、第19回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞した作品。淡島歌劇学校に全国から集まった少女たちの青春と葛藤を、複数の人物の視点を交錯させながら繊細に描く群像グラフィティとなっている。

◾️シングル「光」

2026年6月17日（水）リリース

CD予約：https://smar.lnk.to/hikari_cd ◇期間限定通常盤[CD+BD]

AICL-4898〜4899 1,650（税込）

＜収録曲＞

Disc1[CD]

1.光

2.光 -TV Size-

3.光-Instrumental- Disc2[BD]

淡島百景ノンクレジットED映像

◾️TVアニメ『淡島百景』 ▼放送情報

志村貴子が送る文化庁メディア芸術祭優秀賞受賞歌劇学校青春グラフィティ

TVアニメ「淡島百景」2026年4月よりフジテレビほかにて放送中。 ▼INTRODUCTION

淡島（あわじま）歌劇学校には、

舞台に立つことを夢みる少女たちが全国から集まってくる。

ミュージカルスターに憧れて入学した、新入生の若菜。

親友の思いを背負って学び続ける、寮長の絹枝。

圧倒的な存在感を放つ、美しき特待生の絵美。

彼女に憧れ、妬み、視線を求め続けた桂子とその家族――。

彼女たちのかけがえのない日々が、

人物の視点を変え、交錯しながらゆるやかに繋がっていく。

今を生きる少女たちの、

瑞々しく鮮烈な青春グラフィティ。 ▼STAFF

原作：志村貴子（『淡島百景』太田出版）

監督：浅⾹守生

キャラクターデザイン：濱田邦彦

シリーズ構成：中⻄やすひろ

美術監督：中村豪希

色彩設計：大野春恵

撮影監督：酒井淳子

音楽：小畑貴裕

アニメーション制作：マッドハウス ▼CAST

田畑若菜：中林新夏

竹原絹枝：大地 葉

上田良子：茅野愛衣

岡部絵美：藤原夏海

伊吹桂子：恒松あゆみ