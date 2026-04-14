MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式番組「音楽情報ライヴ いじくりROCKS！」74回目の放送が、2026年4月21日19時より配信される。

今回は、-真天地開闢集団-ジグザグの命 -mikoto-（Vo）が登場。番組スタート当初のコメント出演以来、６年越しの待望のスタジオ初登場となる。

2025年にリリースした新曲「P0WER-悪霊退散-」は、アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』のオープニングテーマを担当、さらに現在は全国ツアー2026＜47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜＞を展開中の-真天地開闢集団-ジグザグ。今回どんな話が聞けるか注目だ。

また、MUCC・YUKKEのプロデュースによるコーナー「Mr.JACKが斬る！」には、名古屋系ヴィジュアル系バンド「NETH PRIERE CAIN」が登場する。「令和の時代にライブ会場を舞踏会にするヴィジュアル系バンド」としてXがバズった彼ら。新体制となったネスプリは、一体我々にどんな姿を見せてくれるのか、楽しみにしていてほしい。

■音楽情報ライヴ『いじくりROCKS！』#74 配信日時：2026年4月21日（火）19:00〜

MC：逹瑯（MUCC）

アシスタントMC：団長（NoGoD） ▼ゲスト

命 -mikoto-（-真天地開闢集団-ジグザグ） ▼Mr.JACKが斬る！ゲスト

NETH PRIERE CAIN ▼視聴URL

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350306125