女優の戸田恵梨香が１４日、都内でＮｅｔｆｌｉｘの配信ドラマ「地獄に堕ちるわよ」（２７日、一挙９話配信スタート）の配信記念パーティーに伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子らと出席した。

独自の六星占術と「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの強烈ワードで注目された日本一有名な占い師・細木数子さんの生涯を描いた物語。昭和のナイトクラブをイメージした会場で、背中がぱっくりと開いた金ピカのドレスで登場した細木数子役の戸田は「作品のイベントでこのような盛大なパーティーをするのが初めて。かなりドキドキしています」と声を弾ませた。

細木さんの魅力について戸田は「欲望のままに絶対に諦めない。犠牲を払いながらも手に入れていく姿が格好いい。その一方で孤独、満たされない愛情があって、お金では買えないものを抱えていた人。そこも魅力だったのかな」。撮影は「今回、自信ありません。試行錯誤をし続けた役です。何度も励まされた半年間。みなさんが知っている人を演じるのはここまで責任が重いのか、びびっちゃった。命を削って作り上げた作品です」と力を込めた。

劇中での戸田の熱演ぶりに伊藤は「すごい迫力だった。全てを見透かされているような、目線を常に送ってくださった」と語り、生田も「戸田恵梨香のすさまじさを思い知ると思います」と絶賛した。

戸田は１月期のＴＢＳ系ドラマ「リブート」に続き、熱演ぶりが注目される。