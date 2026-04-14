パラグアイリーグでクリアボールが顔面にヒットしてゴールに吸い込まれた

パラグアイリーグでクリアボールが顔面にヒットしてゴールに吸い込まれる珍しいゴールが生まれた。

パラグアイ2部リーグのルビオ・ニュー対クルブ・オリンピアの一戦。1点リードのオリンピアは後半8分にセットプレーの流れからPKを獲得した。

ここでキッカーを務めたオリンピアFWセバスティアン・フェレイラのシュートはGKにセーブされてしまい、こぼれ球もルビオ・ニューの選手の足元にこぼれた。追加点のチャンスを逃したかに思われたが、MFチャパ・マルティネスが思い切りよくクリアしたボールがフェレイラの顔面にヒット。

そして、弾かれたボールがそのままゴールネットへ吸い込まれるまさかの展開に。セーブしたGKフランコ・フラゲダは呆然とし、クリアを試みたマルティネスは思わず頭を抱えた。なお、フェレイラはこのゴールを含む2得点を挙げ、2-0の勝利の立役者となっている。

PK失敗から顔面直撃でのゴールという珍場面は世界各国で話題となっており、ポルトガル紙「レコルド」では「今年1番奇妙なゴール」と報じられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）