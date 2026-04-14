アイドルグループ「Travis Japan」の吉澤閑也（30）が13日放送の13日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。エゴサーチについて語った。

この日はメンバーの松倉海斗、お笑いコンビ「さや香」の新山とともにゲスト出演。MEGUMIから最近悩みを聞かれた松倉は「いろいろとテレビに出たりとかすると、いわゆるアンチみたいな。そういうのもやっぱり増えてくるなっていう体感（がある）。その分、おほめの言葉とかもいただくんですけど、そういうの（アンチコメント）も目につくようになってきた」と話すと、吉澤は「エゴサーチはめちゃめちゃしますね」と明かした。

松倉は「閑也、ずっとしてますよ。マジで、どこにいても」と暴露。吉澤は「自分が出たらすぐやります。“閑也”で漢字でもやって。（名字よりも）普段呼ばれている名前の方が多いんで、そこいきますね」と明かした。

MEGUMIが「ネガティブなものとはどうするの？」と聞くと、吉澤は「逆に、そこもアドバイスだと思って受け取ってるっていう部分はあります」。これに、松倉は「いやいやいや。僕、隣で見てるんですけど、“なんなんだよこれ！”“なんでこんなこと言われなきゃいけねえんだよ！“っていう感じ」と暴露。吉澤は「確かに、“ここはちょっと違ったな”とかいうのは受け止めますけど、普通に、外見のこととか言われたりとかすると、“なんなんだこいつ”“”暇かよ！”みたいなのは思ったりします」と笑った。

MEGUMIが「メンタルめちゃくちゃ強そう」と吉澤のイメージをぶつけると、吉澤は「めっちゃ弱いです。豆腐のメンタルですよ。すぐ傷つきます」とぶっちゃけ。「エゴサもメンバーには“なんなんだよ”とか言っているけど、めちゃくちゃ傷ついてる。内心。めっちゃ気にして、強がって」と笑った。

回復法は「寝ますね、もう。寝て忘れるしかなくて。寝たり食べたりって感じですね」と告白。実はロングスリーパーだといい、「休みの人だと15時間とか。だから起きたら夜、みたいな。「あれ！？ 1日終わってる」みたいな」と苦笑した。