卓球の早田ひな選手が14日、今月28日から開幕する世界選手権へ向けて取材に応じました。

この日は都内で日本代表メンバーがそろい、練習を公開。1月の全日本選手権でしのぎを削った張本美和選手と打ち合って、汗を流す様子もありました。

今大会は選考大会を勝ち抜いた面手凛選手や長粼美柚選手、橋本帆乃香選手が加わり、2年前の前回大会から残っているメンバーは張本選手と早田選手の2人。前回大会のメンバーで早田選手と同じ2000年生まれの黄金世代でもある伊藤美誠選手、平野美宇選手は選出されませんでした。

世界選手権の団体戦に4度目の出場となる早田選手は、「選手の全員の中でも1番団体戦だったり、世界選手権だったり、大きい大会での経験が1番ある」と話し、「ピンチのタイミングだったり、勢いをつけないといけないタイミングだったり、いろんなシチュエーションあると思うんですけれど、その中で自分自身が揺らがないことが大事だと思う。動じない自分でいたい」と力を込めました。

女子は、直近5大会連続で決勝進出も中国の高き壁に敗戦。2年前の前回大会は早田選手と平野選手が、陳夢選手・王芸迪選手に勝利するも2勝3敗で世界一にあと一歩届きませんでした。その悔しさを知る早田選手は、「悔しさを晴らせるような大会にしたい」と意気込みました。