au公式、“配慮に欠ける投稿”を謝罪「マジでムカついたわ」「誰が見ても楽しいクイズにしましょう」
大手携帯電話キャリアau公式X（旧Twitter）は4月14日、投稿を更新。“配慮に欠ける内容があった”として該当投稿の削除と謝罪を発表しました。
【投稿】au公式が謝罪
コメントでは「なぜ色覚検査を広告にしようと思ったのでしょう。企業広告としてやっていいこととは思わない」「最近こういうウチらはお客が楽しめると思ってやってたんだけど、気を悪くしたなら謝るよwみたいな謝罪文多くない？」「色弱だからマジでムカついたわ」「今度から気をつけてください。誰が見ても楽しいクイズにしましょう」といった厳しい意見が寄せられる一方で、「わい色弱だけど、なんとも思わなかったよ」「色弱の俺は何とも思いませんよ。あれを見て馬鹿にされた！と怒る色弱の人なんてほとんどいないんじゃない？」「配慮なんかする内容なかったやろ」といった声もあり、受け止め方の違いによるさまざまな反応が集まっています。
(文:五六七 八千代)
【投稿】au公式が謝罪
「今度から気をつけてください」同アカウントは「今朝、本アカウントから投稿した内容に配慮に欠ける投稿があり、削除いたしました。配慮が不足していたことをお詫びします」と投稿。問題となったのは、色覚検査の図をクイズに用いた広告投稿とみられています。
さまざまなプロモーションを展開なお、同アカウントは普段から多彩なプロモーションを展開。3月5日には「お花見も快適なauエリア」と題し、和歌山城の桜まつりを紹介するなど、地域の魅力を発信する投稿も行っています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)