「こんな素敵な親子いる?!」お笑い芸人、母親とのディズニーショット公開「そっくり」「最高の親孝行」
お笑いコンビ・タイムマシーン3号の山本浩司さんは4月13日、自身のInstagramを更新。母親との仲むつまじいツーショットを公開しました。
【写真】ボロボロの傘を持つ山本浩司＆母
コメントでは「光枝さんめちゃくちゃうれしそう。最高の親孝行ですね！」「光枝さんのくしゃっと笑顔がかわいいし、なんだか照れくさそうな山本さんもとてもいい…」「あかん、めっちゃ良い写真！！」「2人とも楽しそう」「親子ディズニーいいですね 素敵な写真 傘が気になるけど…笑」「そっくりですね」「こんな素敵な親子いる?!」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ボロボロの傘を持つ山本浩司＆母
「めっちゃ良い写真！！」山本さんは「親子でディズニー。心がワクワクだったり、傘がボロボロだったり…また行きましょう」とつづり、1枚の写真を投稿。ディズニーシーのシンボル・アクアスフィアの前で撮影した、母親とのツーショットです。2人ともピースをしており、山本さんはボロボロになった傘を手に持っています。雨の中でも楽しんだことが分かります。
「家族ご飯」2025年4月26日には「家族ご飯」とつづり、母と兄とのスリーショットを公開していた山本さん。家族の仲の良さが伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)