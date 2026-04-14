レイザーラモンHG、『地獄に堕ちるわよ』イベントにサプライズ＆腰振りで登場 “細木数子”戸田恵梨香へ報告「地獄から這い上がってきました」
俳優の戸田恵梨香、お笑いコンビ・レイザーラモンのレイザーラモンHGが14日、都内で行われたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信）配信記念PARTYに参加した。
【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
HGと細木さんをめぐっては、2005年放送の『ズバリ言うわよ！』にて、HGが自身のキャラをまっとうしていったところ、細木さんが「無礼な態度はやめなさい！」「アンタが私を否定している」と激怒。テレビ史に残る瞬間となった。
イベントの終盤、シャンパンタワーと一緒にHGはサプライズで登場。「セイセイセイ！地獄から這い上がってきましたレイザーラモンHGで〜す。Netflix、フォー！」と往年の腰振りをしながら登場。本作には本人役で出演する。この日のために衣装を新調。細木との事件を起こしたのは初代の衣装で「7代目です」と笑顔で報告すると「細木さん、まだ続けてますよ〜」と戸田に向かって腰を振っていた。本作には逆オファーで出演。撮影を振り返るとHGは「スタジオに入った瞬間にいらっしゃって、背筋じゃなくて股間はヒヤッとしました。あのころがフラッシュバックしてトラウマを思い出して。それぐらい役に入り込んでいました」と語り、戸田を爆笑させていた。
イベントには、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督も参加した。
【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
イベントの終盤、シャンパンタワーと一緒にHGはサプライズで登場。「セイセイセイ！地獄から這い上がってきましたレイザーラモンHGで〜す。Netflix、フォー！」と往年の腰振りをしながら登場。本作には本人役で出演する。この日のために衣装を新調。細木との事件を起こしたのは初代の衣装で「7代目です」と笑顔で報告すると「細木さん、まだ続けてますよ〜」と戸田に向かって腰を振っていた。本作には逆オファーで出演。撮影を振り返るとHGは「スタジオに入った瞬間にいらっしゃって、背筋じゃなくて股間はヒヤッとしました。あのころがフラッシュバックしてトラウマを思い出して。それぐらい役に入り込んでいました」と語り、戸田を爆笑させていた。
イベントには、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督も参加した。