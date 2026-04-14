神奈川県川崎市の製鉄所でクレーンの解体工事中に3人が死亡した事故で、工事を請け負った会社などが14日に会見を開き、「おもりの上に重機を乗せたのは初めてだった」などと説明しました。

この事故は今月7日、「JFEスチール東日本製鉄所」で、クレーンの解体工事中におもりが落下して作業員5人が転落し、3人が死亡したもので、行方不明になった1人の捜索が続いています。

事故から1週間となった14日、解体工事を発注した「JFEスチール」と、工事を請け負った「東亜建設工業」が事故後初めて会見を開き、謝罪しました。

東亜建設工業 木下正暢土木本部長

「心よりおわび申し上げます」

当時、作業員は高さ35メートルほどあるおもりの上で解体工事用の重機を使っていたということですが、こうした手法は下請け会社から提案されたもので、会社としては初めて行うものだったと明らかにしました。

おもりの下には支柱を設置したため、「計画通りの工事になると考えていた」と説明しました。

また14日、警察は「東亜建設工業」横浜支店と下請け会社に業務上過失致死の疑いで家宅捜索に入りました。当時の安全管理に問題がなかったかなど詳しく調べる方針です。