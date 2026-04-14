戸田恵梨香、大胆背中見せ！ ゴージャスな金色ドレスで登場 パーティー模したイベントに「ドキドキ」
俳優の戸田恵梨香が14日、都内で行われたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信）配信記念PARTYに参加した。
【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真
“PARTY”とあって細木数子役の戸田はゴージャスな金色のドレス姿で登場。背中は大胆に開いていた。戸田は「イベントでこのような盛大なパーティーをするのは初めて。ドキドキしています」とにかんでいた。
戦争ですべてを失い、極限の飢えの中でミミズすらも口にして生き延びた苦渋の少女時代、銀座のホステスとしてのし上がり、若くして夜の街に“女王”として君臨した華やかな日々。そして、全てを失って泣き叫ぶどん底に堕ちた様子と、男も女も、嘘も欲望も、あらゆるものを利用して頂点へと上り詰めていく貪欲な姿。そんな細木の劇薬のような人生は、ときに人を圧倒する強烈な魅力を放ち、ときに抗いがたい誘惑となって人を侵食していく。
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
イベントには、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督も参加した。
【写真】大胆背中見せ！戸田恵梨香をエスコートする生田斗真
“PARTY”とあって細木数子役の戸田はゴージャスな金色のドレス姿で登場。背中は大胆に開いていた。戸田は「イベントでこのような盛大なパーティーをするのは初めて。ドキドキしています」とにかんでいた。
戦争ですべてを失い、極限の飢えの中でミミズすらも口にして生き延びた苦渋の少女時代、銀座のホステスとしてのし上がり、若くして夜の街に“女王”として君臨した華やかな日々。そして、全てを失って泣き叫ぶどん底に堕ちた様子と、男も女も、嘘も欲望も、あらゆるものを利用して頂点へと上り詰めていく貪欲な姿。そんな細木の劇薬のような人生は、ときに人を圧倒する強烈な魅力を放ち、ときに抗いがたい誘惑となって人を侵食していく。
本作は、独自の占術と強烈な言葉で一世を風靡（ふうび）し、テレビ界・出版界を席巻した占い師・細木数子の波乱の人生をモチーフに描くドラマシリーズ。細木の自伝小説の執筆を依頼される作家・魚澄美乃里を通して、細木の「真実」と「嘘」が語られていく。
イベントには、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督も参加した。