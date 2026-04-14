“驚異の10頭身”モデル、姉妹で「鎌倉・江の島デート」へ「妹さんもスタイル抜群」「コーデかっこいい」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】“驚異の10等身”として知られるモデルの香川沙耶が4月13日、自身のInstagramを更新。妹との鎌倉・江の島訪問ショットを公開した。
【写真】“驚異の10頭身”31歳モデル「妹さんもスタイル抜群」妹の姿公開
香川は「妹と鎌倉・江ノ島デート」と記し、写真を複数枚投稿。レザーのジャンパーにベージュのスウェットパンツのラフなコーディネートで海辺に立つ自身のショットや、パンツ姿の全身黒のコーディネートで海を眺める妹の後ろ姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「コーデかっこいい」「ゆるい服装でもスタイルの良さがわかる」「妹さんもスタイル抜群」「姉妹仲良しで素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】“驚異の10頭身”31歳モデル「妹さんもスタイル抜群」妹の姿公開
◆香川沙耶、妹と鎌倉・江の島へ
香川は「妹と鎌倉・江ノ島デート」と記し、写真を複数枚投稿。レザーのジャンパーにベージュのスウェットパンツのラフなコーディネートで海辺に立つ自身のショットや、パンツ姿の全身黒のコーディネートで海を眺める妹の後ろ姿を公開した。
◆香川沙耶の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「コーデかっこいい」「ゆるい服装でもスタイルの良さがわかる」「妹さんもスタイル抜群」「姉妹仲良しで素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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