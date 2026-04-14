ことし9月開幕のアジア大会について、愛知県は観戦チケットをふるさと納税の返礼品として取り扱うことを明らかにしました。

【返礼品一覧】アジア大会の観戦チケット 全競技の“1番良い席”を｢ふるさと納税の返礼品｣に

（愛知 大村秀章知事）

「愛知県はふるさと納税での（大会の）返礼品を扱ったことはありませんので、今回初めてということで、大会の機運醸成･啓発が目的」



愛知県の大村知事は14日の会見でこのように述べ、ふるさと納税の返礼品として、アジア・アジアパラ競技大会の観戦チケットを取り扱い、15日正午から先着順に申し込みを受け付けると発表しました。

全競技の“最上位ランクの席”

寄付の金額は4000円から10万円で、返礼品のチケットはすべての競技の予選から決勝までそれぞれの試合の最上位ランクの席が用意されます。

返礼品の対象は愛知県外に住む人です。アジア大会の開催経費を巡っては当初の想定から3倍となる約3700億円に膨れ上がっていて、集まった寄付金は大会経費に使われるということです。

チケット（返礼品）の一覧を画像で掲載しています。

【予選】バドミントン・バスケ・ボクシング・サッカー・テニスなど

【予選】バレーボール・レスリング・野球・ソフトボールなど

【準決勝・決勝】バドミントン・バスケ・体操・柔道・卓球・バレーなど

【準決勝・決勝】セパタクロー・野球・ソフトボールなど

【パラ・予選】ボッチャ・座位バレーボールなど

【パラ・準決勝・決勝】パラ柔道・パラ卓球・車いすバスケなど