◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１４日、美浦トレセン

きさらぎ賞を勝って参戦のゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は最終追い切り前日の１４日、坂路で調整。６３秒３―１４秒７の時計で、軽快に駆け上がった。

宮田調教師は前走の内容を「初めての関西輸送や右回り、（雪の影響で）順延もありましたが、落ち着いてレースに臨んでくれました」と改めて評価。９日の１週前追い切りを経て「トモ（後肢）の張りが一段パンとして、イメージ通りこられています」と順調な仕上がりに手応えをつかんでいる。

中山の舞台設定について、「ツーターンで内回りになって、エンジンのかかりが遅いので、そこがポイントですね」と初めての条件がカギとなる。開催が進み、雨が降って馬場が荒れてきているが、「大丈夫じゃないかな。前走も荒れた内で変わらず脚を使ってくれていますし、パンパンじゃなくても」と分析した。

あす１５日の最終追い切りは、「オーバーワークにならない程度に」とＷコースで２頭併せを行う予定。芦毛のモーリス産駒が、クラシック初戦へ順調に進めている。