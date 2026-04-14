◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―巨人（１４日・甲子園）

巨人・則本昂大投手（３５）が移籍後初勝利を目指して先発。初回から今季最速１５０キロを計測するなどエンジン全開で立ち上がった。

自身初の「伝統の一戦」に気合十分でマウンドに上がると、近本、中野を連続で二ゴロ、森下をフォークで空振り三振。打率リーグトップの阪神打線相手にまずは無失点スタートを切った。

チームは今カードからローテを再編。則本は開幕から木曜日ローテで回ってきたが、登板予定だった９日の広島戦（マツダ）が雨天中止に。火曜日のウィットリーと入れ替わる形でカード頭を任された。中１１日と期間は空いたが「その分いい準備ができた」と順調に調整を進めてきた。

甲子園での先発は楽天時代以来で自身１２年ぶり。１４年６月２１日に先発として初登板し９回完封勝利。２４年の交流戦では２試合でリリーフし、それぞれ１回無失点で２セーブを挙げている。「交流戦で完封したのでいい思い出はある。マウンドから浴びるタイガース・ファンの声援はすごいので、そこにも負けないようにしたい」と意気込んでいた。

滋賀出身で幼少期は阪神ファン。「巨人のユニホームを着て対戦するとは正直思っていなかった。全力で戦って勝ちたい」と燃える思いで腕を振っている。