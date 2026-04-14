ラグビーリーグワン1部の埼玉は14日、元日本代表のFL/HO布巻峻介（33）が今季限りで現役を引退すると発表した。

福岡県出身の布巻は地元の東福岡高時代には1年からCTBのレギュラーとして活躍し、2、3年次には2年連続で全国制覇を達成。11年4月に早大に入学すると、3年でFLに転向。15年に入団したパナソニック（現埼玉）では主将も務め、近年は兼任コーチとして、チームメートからも絶大の信頼を寄せられる存在だった。

1メートル78、98キロとFWとしては小柄ながら、戦術眼や献身的なディフェンスには定評があり、日本代表でも16年11月のジョージア戦でデビューし、通算7キャップを獲得。19年W杯前は最後まで代表入りを争った。日本からスーパーラグビーに参戦していたサンウルブズでも、計3シーズンでプレーした。

▽布巻コメント

今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。

30年続けてきた大好きなラグビーを終えるのは寂しいですが、その時がきた。と少し前に悟りました。

これまで沢山の方々に支えてもらいここまでやってきました。

今の自分があるのは皆様のお陰だとつくづく感じています。

本当にありがとうございました。

シーズン途中ではありますが、できる限りたくさんの人に感謝を伝える時間が欲しかったのでこのタイミングでの発表となりました。

ワイルドナイツでのシーズンはまだ続きます。

優勝してラグビー選手としてのストーリーは完結予定です。

ファンの皆様最後まで一緒に突っ走りましょう！