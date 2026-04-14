本格的な春の訪れとともにクマの活動も活発になっています。



秋田市の住宅地でクマの目撃情報が相次ぎました。



目撃した70代の女性は、自宅のまわりに「クマが潜んでいるかもしれない」と不安を口にしていました。



県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、秋田市の新屋地区では13日夜から14日午後1時すぎにかけて、あわせて10件のクマの目撃情報がありました。





北嶋大聖記者「クマは住宅地にある畑で目撃されています。周辺はヤブが生い茂っていて見通しが悪くなっています」14日朝、新屋栗田町で目撃されたのは体長1メートルほどのクマ1頭です。「西側に立ち去っていった」「戻ってきてうろついていた」などといった情報が寄せられました。正午過ぎに自宅からクマを目撃したという70代の女性は「畑の周りはまるでジャングルだ。管理がゆき届いていないためクマが潜んでいるかもしれない」と不安を口にしていました。午後1時過ぎには約1キロ離れた日吉神社の周辺でもクマの目撃が相次ぎました。近くにある日新小学校では下校する児童を迎えに来るよう保護者に呼びかけるなどの対応にあたりました。市街地でも、今年もまたクマに警戒が必要です。