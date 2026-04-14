12日に男鹿市で風車の羽根が折れた事故を受け、経済産業省の担当者が現地に入って事故原因の調査を行いました。



一方、鈴木知事は経済産業省を訪れ、緊急点検の実施や早期の原因究明を要望しました。



山粼愛子記者

「午前9時前です。関係者の車が次々と現場に入っていきます。きょうは経済産業省の立ち入り調査も行われる予定です」



男鹿市船越の陸上風車の羽根が折れた事故は、発生から3日目を迎えました。





14日は、経済産業省の担当者3人が初めて現地に入り、約1時間半にわたって事故原因の調査を行いました。風車の破損状況や、二次被害のないよう安全が確保されているかなどを目視で確認したということです。一方、午後には、鈴木知事が経済産業省を訪れ、緊急の要望を行いました。秋田市新屋で風車の羽根の落下事故が起きてから1年経たない中で発生した今回の事故。鈴木知事「わずか1年間で2例目ということでありまして、大変私としても重く受け止めております」鈴木知事は、同型機の緊急点検の実施や、点検が終わるまでの周辺の安全確保、それに、早期の原因究明と、安全基準や点検の見直しを要望しました。鈴木知事「今回、同型機とはいうもののですね、前回、昨年ですね、壊れたものと違う素材のものであったと。昨年の事故の原因を、素材に起因するものというふうに結論づけた矢先の出来事でありますので、これはそういう意味でも重く受け止めなければならないなと、その認識は共有をできたと思います」風車を設置した会社では、14日午後、折れた羽根の撤去に向けた準備作業を始めました。残る2枚の羽根も撤去する予定で、今月中に作業を行う方針です。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢県では、13日に県内の発電事業者に風車の安全管理を徹底するよう通知していて、14日から緊急点検を行っている会社もあります。道路沿いなど私たちの身近な場所にもある陸上風車。速やかな事故原因の究明と再発防止策が求められます。