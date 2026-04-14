ビョン・ウソク、“王子姿”のオフショット IUとの微笑ましい2ショットも「白馬の王子様」「美しすぎる」
俳優のビョン・ウソクが、14日までに自身のインスタグラムを更新。IUとW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』のオフショットを公開した。
【写真】「白馬の王子様」ビョン・ウソク、“王子”のオフショット
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。主演の財閥令嬢をIUが、王子をビョン・ウソクが演じている。
投稿では韓服姿や、白馬に乗るオフショット、IUとの撮影2ショットを公開。
この登場にファンからは「私たちの王子様」「白馬の王子様だ！」「とっても豪華」「美しすぎる」「次のエピソードが待ちきれない」と反響が集まっている。
本作は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて字幕・吹替版で独占配信中（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）。
【写真】「白馬の王子様」ビョン・ウソク、“王子”のオフショット
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。主演の財閥令嬢をIUが、王子をビョン・ウソクが演じている。
この登場にファンからは「私たちの王子様」「白馬の王子様だ！」「とっても豪華」「美しすぎる」「次のエピソードが待ちきれない」と反響が集まっている。
本作は、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて字幕・吹替版で独占配信中（全12話／毎週金・土曜 1話ずつ配信）。