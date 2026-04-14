ビョン・ウソク、“王子姿”のオフショット IUとの微笑ましい2ショットも「白馬の王子様」「美しすぎる」

ビョン・ウソク、“王子姿”のオフショット IUとの微笑ましい2ショットも「白馬の王子様」「美しすぎる」