高橋ユウ、韓国での息子2人の姿公開「絵になる親子」「ぎゅうぎゅうに座ってるの可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】モデルの高橋ユウが4月13日、自身のInstagramを更新。韓国での息子たちのショットを公開した。
【写真】35歳2児の母モデル「絵になる親子」韓国での息子2人との旅行ショット
高橋は「韓国もおしゃれなカフェがたくさんあってめっちゃ好き」と記し、姉で女優の高橋メアリージュンが撮影したという写真を複数枚投稿。カフェで子ども2人とインテリアを見ている親子ショットや1つの椅子に密着して仲良く座っている子ども2人の姿、次男が長男にキスをしている様子などを公開した。
この投稿に、ファンからは「絵になる親子」「ぎゅうぎゅうに座ってるの可愛すぎる」「兄弟仲良くてほっこり」「子どもさんたち大きくなってる」などと反響が寄せられている。
高橋は、2018年10月に元K-1ファイターの卜部弘嵩と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】35歳2児の母モデル「絵になる親子」韓国での息子2人との旅行ショット
◆高橋ユウ、韓国での息子たちの姿公開
高橋は「韓国もおしゃれなカフェがたくさんあってめっちゃ好き」と記し、姉で女優の高橋メアリージュンが撮影したという写真を複数枚投稿。カフェで子ども2人とインテリアを見ている親子ショットや1つの椅子に密着して仲良く座っている子ども2人の姿、次男が長男にキスをしている様子などを公開した。
◆高橋ユウの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「絵になる親子」「ぎゅうぎゅうに座ってるの可愛すぎる」「兄弟仲良くてほっこり」「子どもさんたち大きくなってる」などと反響が寄せられている。
高橋は、2018年10月に元K-1ファイターの卜部弘嵩と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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