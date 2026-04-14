市川團十郎「思い出」娘＆息子の2ショット公開「くっついてるの可愛い」「すっかりお姉さんの顔」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が4月13日、自身のオフィシャルブログを更新。子どもたちの2ショットを公開した。
【写真】48歳歌舞伎俳優「すっかりお姉さんの顔」 娘＆息子の思い出ショット公開
團十郎は「出来てきた、」と題したブログを投稿。「各地を巡り 劇場での孤独を撮りました」と記し、自身が訪れた劇場の誰もいない客席を撮影した写真パネルの数々を披露している。「これは思い出」と添え、長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）と長男の堀越勸玄（市川新之助）の2ショットも公開。勸玄の肩を抱き、カメラに向かって笑顔でピースサインをする麗禾と、麗禾の胸元でリラックスした表情を浮かべる勸玄の仲睦まじい姿が収められている。
この投稿は「くっついてるの可愛い」「仲良し姉弟にほっこり」「すっかりお姉さんの顔」「2人とも天使」「成長が楽しみですね」と反響を呼んでいる。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】48歳歌舞伎俳優「すっかりお姉さんの顔」 娘＆息子の思い出ショット公開
◆市川團十郎、娘＆息子の2ショット披露
團十郎は「出来てきた、」と題したブログを投稿。「各地を巡り 劇場での孤独を撮りました」と記し、自身が訪れた劇場の誰もいない客席を撮影した写真パネルの数々を披露している。「これは思い出」と添え、長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）と長男の堀越勸玄（市川新之助）の2ショットも公開。勸玄の肩を抱き、カメラに向かって笑顔でピースサインをする麗禾と、麗禾の胸元でリラックスした表情を浮かべる勸玄の仲睦まじい姿が収められている。
◆市川團十郎の投稿に「2人とも天使」と反響
この投稿は「くっついてるの可愛い」「仲良し姉弟にほっこり」「すっかりお姉さんの顔」「2人とも天使」「成長が楽しみですね」と反響を呼んでいる。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】