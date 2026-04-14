元体操日本代表・田中理恵、息子が「デレデレでした」元AKB48メンバーとの3ショット公開「癒しでしかない」「美人のお二人に囲まれて幸せそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】元体操日本代表でタレントの田中理恵が、4月14日までに自身のInstagramストーリーズを更新。息子と元AKB48メンバーとの3ショットを公開した。
【写真】38歳元体操女子、息子が「デレデレ」元AKBとの3ショット
田中は、元AKB48でタレントの板野友美をメンションし、「ちょっと前に遊んだよ」と報告。投稿された写真には、笑顔の田中と板野、照れくさそうな表情を浮かべる息子の姿が収められており、「息子よ 可愛い女の人をわかっているねぇ〜 デレデレでした」とコメントが添えられている。
この投稿に、ファンからは「美人のお二人に囲まれて幸せそう」「癒しでしかない」「キュンとする」「可愛すぎ」などの声が上がっている。
田中は2017年1月、一般男性との結婚を発表。2018年2月に第1子女児、2023年5月に第2子男児の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】38歳元体操女子、息子が「デレデレ」元AKBとの3ショット
◆田中理恵、息子＆元AKB48メンバーとの3ショット披露
田中は、元AKB48でタレントの板野友美をメンションし、「ちょっと前に遊んだよ」と報告。投稿された写真には、笑顔の田中と板野、照れくさそうな表情を浮かべる息子の姿が収められており、「息子よ 可愛い女の人をわかっているねぇ〜 デレデレでした」とコメントが添えられている。
◆田中理恵の投稿に「可愛すぎ」の声
この投稿に、ファンからは「美人のお二人に囲まれて幸せそう」「癒しでしかない」「キュンとする」「可愛すぎ」などの声が上がっている。
田中は2017年1月、一般男性との結婚を発表。2018年2月に第1子女児、2023年5月に第2子男児の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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