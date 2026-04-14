大阪市港区のアートホテル大阪ベイタワーは、５月１１日から６月３０日まで、地上２００メートルにある、大阪随一の絶景を誇るレストラン「スカイビュッフェ５１」で、「平成カルチャー」を巡る体験をテーマにしたビュッフェ「＃平成しか勝たん！ 〜うちらの青春まるごとリバイバル〜」を開催する。

シーズンごとにテーマが変わる同レストラン。この初夏はギャル文化を軸に「平成カルチャー」にフォーカスし、時代を象徴するモチーフを巡るスイーツビュッフェを展開する。１９８９年から２０１９年までの平成時代を「前期・中期・後期」の３つに分け、それぞれのトレンドや価値観を店内装飾とスイーツで表現。まるでミュージアムを巡るような体験として、懐かしさを感じる世界観を演出する。

平成初期の「コギャル」、平成中期の「盛りギャル」、平成後期の「ナチュラルギャル」と移り変わるスタイルの変遷に着目し、それぞれの時代を象徴するカルチャーやトレンドをスイーツで表現。ファッションやガジェットなど、当時のトレンドを象徴するモチーフはすべてチョコレートを使用したスイーツで構築し、見た瞬間に“あの頃”を想起させるビジュアルに仕上がっている。

また、チーズケーキやベルベットケーキ、フロランタンなど、本来は異なるジャンルのスイーツをすべてチョコレートを使用して表現。スイーツのネーミングには、各時代のギャルを象徴する言葉やニュアンスを取り入れ、見た目だけでなくネーミングからも“あの頃”を感じられる仕掛けに。ビュッフェラインでスイーツを選ぶ時間そのものが平成をめぐる体験となるよう設計した。

スイーツ以外のメニューも「平成カルチャー」にあわせ、時代ごとのトレンドを反映したラインアップで展開。冷製コーンスープ・ タピオカや、海老と烏賊のヤムウンセン、チーズタッカルビなどエスニックや韓流、イタリアンなど、平成時代に広がった食文化を取り入れ、多彩なジャンルのメニューを用意される。

平成を知る世代には懐かしく、知らない世代には新鮮に映るこの企画。平成を体験してきた世代を中心に、親子二世代でも楽しめるビュッフェとして、思い出を共有しながら新たな楽しみ方を提供している

９０分入れ替え制で料金は、ランチビュッフェは午前１１時３０分〜午後３時（最終入店時間は午後１時３０分）で、大人平日４５００円（中央席）、５０００円（窓際席）土日祝日５０００円（中央）、５５００円（窓際）、子ども平日２０００円、土日祝日２３００円。ディナービュッフェは午後５時〜午後１０時（最終入店時間午後８時）で大人平日５８００円（中央）、６３００円（窓際）、土日祝日で６５００円（中央）、７０００円（窓際）、子ども平日２６００円、土日祝日３０００円となっている。 問い合わせは電話０６−６５７７−１１１１（代表）まで。