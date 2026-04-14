■これまでのあらすじ

約束の3カ月が経っても貸しているマンションから出て行こうとしない姉・絵美。夫・智也は早く義兄のところに戻ってほしいと思っているが、姉の反応は薄かった。そんな中、妻・遥が「あなた、お義姉さんのこと見くびってるでしょ？」と言い出す。



姉は頼りなくて、流されやすい人だと思っていたのに…妻は頭の回転が速い人だと言う。「大学を辞めたのも、本当に絵美さんが決めたことなのかな」とまで言い出した。

そんなわけない、と言い返そうとして--でも完全には否定できなかった。遥がそこまで言うってことは、何かあるのか？気になって実家に行ってみた。父に姉の話をすると、「早く戻らせろ」の一点張り。「夫婦のことに深入りするな」と話を遮られた。母も何か言いたそうなのに、お茶を勧めるだけ。なんで父さんも母さんも、姉ちゃんの話になるとあんな顔をするんだ？鋭斗さんも父さんも「戻れ」と言う。でも--誰も姉ちゃんに何があったか、聞こうとしない。俺は姉ちゃんに電話して、会いに行くことにした。5歳の甥の真人が俺の隣にそっと来て、小さな声で言った。「ここにいること、パパには言わないでね」イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)