ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦「BOATBoyカップ」が、15日に開幕する。14日はエンジン抽選を含む前検業務が行われた。

評価が微妙なエンジンとどう向き合うか。倉持莉々（32＝東京）が手にした50号機は前回使用者がG1ダイヤモンドカップ（2〜7日）の高田ひかる。いつもの猛烈伸びには仕上がっていなかった。ただ、2節前（3月24〜29日）は坪井康晴が節イチ級の足で優勝。評価は何とも微妙だ。

「ペラは片面だけ叩いていきました。あまり良くないですね。班では香川素子さんに出られました。体感も良くないです」

前検練習後はサッパリのコメントを連発した。さあ、どう調整するか。とはいえ坪井以前もそう悪い動きではなかった。高田はイレギュラーとして、エンジン自体は動く可能性はある。

「ペラは大幅に叩こうと思います。それでどうかですね」

開会式もあって5号艇の4Rと3号艇の9Rに登場する初日は忙しい。どこまでペラを煮詰められるか。50号機を“莉々色”に染めて、いい状態に仕上げて2号艇で出場予定の2日目メイン「ツーコドリーム」に備えたい。