【養老乃瀧】春の新メニューが半額に！竹の子ステーキ270円、5種のチーズピザ468円はお得。

居酒屋チェーンの養老乃瀧は、2026年4月14日から27日までの期間限定で「春のイチオシメニュー半額フェア」を開催しています。

新社会人の歓迎会などにピッタリ

「春のイチオシメニュー半額フェア」では、4月14日から20日までと4月21日から27日までの期間に、それぞれ養老乃瀧がオススメするメニューを半額で提供します。

・第1弾（4月14日から20日まで）：竹の子ステーキ

出汁をたっぷり含んだ竹の子をステーキに！ 香ばしい香りとバターを加えた味わいが絶妙です。

期間中は通常価格539円のところ、半額の270円に。

・第2弾（4月21日から27日まで）：5種のチーズピザ

5種類のチーズをふんだんに使ったリッチ感たっぷりのピザ。溶け合うチーズの味わいを楽しんで。

期間中は通常価格935円のところ、半額の468円に。

本フェアの詳細は特設ページで確認できます。

写真はイメージです。容器や盛り付けが写真と異なる場合があります。

一部の店舗は本フェアの対象外です。

対象店舗はこちらで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部