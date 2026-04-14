【養老乃瀧】春の新メニューが半額に！竹の子ステーキ270円、5種のチーズピザ468円はお得。
居酒屋チェーンの養老乃瀧は、2026年4月14日から27日までの期間限定で「春のイチオシメニュー半額フェア」を開催しています。
新社会人の歓迎会などにピッタリ
「春のイチオシメニュー半額フェア」では、4月14日から20日までと4月21日から27日までの期間に、それぞれ養老乃瀧がオススメするメニューを半額で提供します。
・第1弾（4月14日から20日まで）：竹の子ステーキ
出汁をたっぷり含んだ竹の子をステーキに！ 香ばしい香りとバターを加えた味わいが絶妙です。
期間中は通常価格539円のところ、半額の270円に。
・第2弾（4月21日から27日まで）：5種のチーズピザ
5種類のチーズをふんだんに使ったリッチ感たっぷりのピザ。溶け合うチーズの味わいを楽しんで。
期間中は通常価格935円のところ、半額の468円に。
本フェアの詳細は特設ページで確認できます。
写真はイメージです。容器や盛り付けが写真と異なる場合があります。
一部の店舗は本フェアの対象外です。
対象店舗はこちらで確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部