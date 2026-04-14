スガ シカオと大石昌良が、7月4日に大阪城音楽堂にて開催される『SOUND CONNECTION -Acoustic Sessions-』に出演する。

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同イベントは、MBSテレビが関西イベンターを務め、エンタテインメント業界とタッグを組んだ音楽イベント。アーティスト、オーディエンスはもちろん、関西から音楽シーン全体をつなげる音楽イベントだ。

今回は『-Acoustic Sessions-』と題し、2組のソングライターが、ギターと歌声のみで語り合う。初夏の野音に、夕暮れから夜へと移ろう空の下で響き渡る、至高のセッションを楽しめるという。

なお同公演のチケットは、オフィシャル最速先行（抽選）を4月26日23時59分まで受付中だ。

＜スガ シカオ コメント＞

大石くんとの初めてのセッション、もの凄く楽しいことになるはず。この機会を逃すと2度とないので、楽しみにしてください！

＜大石昌良 コメント＞

まさかのスガシカオさんとの２マンライブが決まってしまいました！僕がはじめて武道館で観たライブがスガシカオさんのライブで、ずっと背中を追い続けていた憧れの存在とこうやってご一緒できて本当に光栄です！絶対にすごいライブにします！ぜひお越しください！

（文＝リアルサウンド編集部）