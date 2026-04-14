４月２２日付で東証グロース市場に新規上場予定のＳＱＵＥＥＺＥ<558A.T>の公開価格が、仮条件（２９１０～３１１０円）の上限である３１１０円に決定した。



同社は、不動産所有者やホテル事業者を主な顧客に、ホテル運営に関わるシステムやオペレーションを組み合わせた総合的なソリューションを提供している。クラウド宿泊運営システム「ｓｕｉｔｅｂｏｏｋ」を中心としたシステム提供のみを行うケースや、システムに加えて一部のオペレーション支援を行うケース、更に宿泊者対応を含む運営全体に深く関与するケースなどさまざまな形態でサービスを提供している。公募株式数５万株、売出株式数９５万９００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し１５万１００株を予定。主幹事はＳＢＩ証券。



出所：MINKABU PRESS