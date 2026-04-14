「日経225ミニ」手口情報（14日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限3829枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月14日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3829枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3829( 3829)
バークレイズ証券 2595( 2595)
ソシエテジェネラル証券 2383( 2383)
SBI証券 4109( 1807)
楽天証券 2289( 915)
フィリップ証券 316( 316)
松井証券 297( 297)
マネックス証券 196( 196)
三菱UFJeスマート 374( 164)
JPモルガン証券 69( 69)
日産証券 57( 57)
インタラクティブ証券 45( 45)
岩井コスモ証券 16( 16)
ドイツ証券 12( 12)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 138855( 138855)
ソシエテジェネラル証券 64913( 64913)
バークレイズ証券 31771( 31771)
SBI証券 61600( 27718)
楽天証券 44582( 21294)
松井証券 17059( 17059)
日産証券 9078( 9078)
三菱UFJeスマート 8795( 5603)
サスケハナ・ホンコン 5129( 5129)
JPモルガン証券 4188( 4188)
マネックス証券 4184( 4184)
ビーオブエー証券 3508( 3508)
ゴールドマン証券 3434( 3428)
みずほ証券 1344( 1344)
フィリップ証券 1186( 1186)
インタラクティブ証券 987( 987)
UBS証券 841( 841)
モルガンMUFG証券 772( 772)
岩井コスモ証券 617( 617)
シティグループ証券 480( 480)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 198( 198)
ABNクリアリン証券 188( 188)
フィリップ証券 58( 58)
三菱UFJeスマート 63( 55)
楽天証券 33( 27)
SBI証券 37( 17)
マネックス証券 11( 11)
JPモルガン証券 9( 9)
ドイツ証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3829( 3829)
バークレイズ証券 2595( 2595)
ソシエテジェネラル証券 2383( 2383)
SBI証券 4109( 1807)
楽天証券 2289( 915)
フィリップ証券 316( 316)
松井証券 297( 297)
マネックス証券 196( 196)
三菱UFJeスマート 374( 164)
JPモルガン証券 69( 69)
日産証券 57( 57)
インタラクティブ証券 45( 45)
岩井コスモ証券 16( 16)
ドイツ証券 12( 12)
ゴールドマン証券 1( 1)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 138855( 138855)
ソシエテジェネラル証券 64913( 64913)
バークレイズ証券 31771( 31771)
SBI証券 61600( 27718)
楽天証券 44582( 21294)
松井証券 17059( 17059)
日産証券 9078( 9078)
三菱UFJeスマート 8795( 5603)
サスケハナ・ホンコン 5129( 5129)
JPモルガン証券 4188( 4188)
マネックス証券 4184( 4184)
ビーオブエー証券 3508( 3508)
ゴールドマン証券 3434( 3428)
みずほ証券 1344( 1344)
フィリップ証券 1186( 1186)
インタラクティブ証券 987( 987)
UBS証券 841( 841)
モルガンMUFG証券 772( 772)
岩井コスモ証券 617( 617)
シティグループ証券 480( 480)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 198( 198)
ABNクリアリン証券 188( 188)
フィリップ証券 58( 58)
三菱UFJeスマート 63( 55)
楽天証券 33( 27)
SBI証券 37( 17)
マネックス証券 11( 11)
JPモルガン証券 9( 9)
ドイツ証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース