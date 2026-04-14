「日経225ミニ」手口情報（14日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、5月限5088枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月14日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の5088枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 5088( 5088)
ABNクリアリン証券 4716( 4716)
バークレイズ証券 3094( 3094)
SBI証券 3467( 1591)
インタラクティブ証券 1325( 1325)
楽天証券 1625( 633)
三菱UFJeスマート 387( 249)
フィリップ証券 239( 239)
マネックス証券 228( 228)
松井証券 222( 222)
ドイツ証券 64( 64)
日産証券 41( 41)
岩井コスモ証券 14( 14)
JPモルガン証券 9( 9)
SMBC日興証券 8( 8)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 123596( 123592)
ソシエテジェネラル証券 96074( 96070)
バークレイズ証券 49589( 49589)
SBI証券 55609( 23421)
松井証券 16905( 16905)
日産証券 13099( 13099)
楽天証券 29613( 12927)
サスケハナ・ホンコン 10226( 10226)
JPモルガン証券 7401( 7401)
三菱UFJeスマート 9673( 5887)
モルガンMUFG証券 5837( 5779)
BNPパリバ証券 5188( 5188)
ビーオブエー証券 5143( 5143)
ゴールドマン証券 4701( 4583)
野村証券 3653( 3615)
みずほ証券 3606( 3548)
マネックス証券 3169( 3169)
広田証券 2522( 2522)
シティグループ証券 2249( 2249)
インタラクティブ証券 2145( 2145)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 73( 73)
ソシエテジェネラル証券 71( 71)
三菱UFJeスマート 54( 42)
フィリップ証券 32( 32)
SBI証券 60( 18)
楽天証券 17( 17)
松井証券 7( 7)
ドイツ証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 5088( 5088)
ABNクリアリン証券 4716( 4716)
バークレイズ証券 3094( 3094)
SBI証券 3467( 1591)
インタラクティブ証券 1325( 1325)
楽天証券 1625( 633)
三菱UFJeスマート 387( 249)
フィリップ証券 239( 239)
マネックス証券 228( 228)
松井証券 222( 222)
ドイツ証券 64( 64)
日産証券 41( 41)
岩井コスモ証券 14( 14)
JPモルガン証券 9( 9)
SMBC日興証券 8( 8)
ゴールドマン証券 1( 1)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 123596( 123592)
ソシエテジェネラル証券 96074( 96070)
バークレイズ証券 49589( 49589)
SBI証券 55609( 23421)
松井証券 16905( 16905)
日産証券 13099( 13099)
楽天証券 29613( 12927)
サスケハナ・ホンコン 10226( 10226)
JPモルガン証券 7401( 7401)
三菱UFJeスマート 9673( 5887)
モルガンMUFG証券 5837( 5779)
BNPパリバ証券 5188( 5188)
ビーオブエー証券 5143( 5143)
ゴールドマン証券 4701( 4583)
野村証券 3653( 3615)
みずほ証券 3606( 3548)
マネックス証券 3169( 3169)
広田証券 2522( 2522)
シティグループ証券 2249( 2249)
インタラクティブ証券 2145( 2145)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 73( 73)
ソシエテジェネラル証券 71( 71)
三菱UFJeスマート 54( 42)
フィリップ証券 32( 32)
SBI証券 60( 18)
楽天証券 17( 17)
松井証券 7( 7)
ドイツ証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース