　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月14日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万6590枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　 16590(　 15993)
バークレイズ証券　　　　　　 12344(　 11865)
ABNクリアリン証券　　 　　　 10772(　 10516)
モルガンMUFG証券　　　　　　　4284(　　4193)
JPモルガン証券　　　　　　　　5001(　　3721)
ビーオブエー証券　　　　　　　4300(　　3016)
サスケハナ・ホンコン　　　　　2208(　　2208)
ゴールドマン証券　　　　　　　3534(　　2147)
野村証券　　　　　　　　　　　3277(　　2059)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1155(　　1121)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　1073(　　 955)
日産証券　　　　　　　　　　　 727(　　 727)
シティグループ証券　　　　　　3775(　　 663)
大和証券　　　　　　　　　　　 640(　　 566)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 583(　　 525)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 563(　　 504)
みずほ証券　　　　　　　　　　 488(　　 488)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 425(　　 408)
広田証券　　　　　　　　　　　 348(　　 348)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 249(　　 249)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース