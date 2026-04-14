「日経225先物」手口情報（14日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万553枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月14日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万553枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10553( 9319)
ソシエテジェネラル証券 9261( 8679)
バークレイズ証券 5077( 4920)
サスケハナ・ホンコン 1902( 1888)
野村証券 3604( 1719)
JPモルガン証券 1936( 1419)
モルガンMUFG証券 1433( 1301)
ゴールドマン証券 2675( 1254)
BNPパリバ証券 1570( 814)
楽天証券 975( 645)
SBI証券 1186( 608)
日産証券 590( 590)
松井証券 576( 576)
ビーオブエー証券 1388( 567)
みずほ証券 875( 513)
ドイツ証券 399( 399)
三菱UFJ証券 501( 389)
UBS証券 1491( 376)
大和証券 486( 349)
シティグループ証券 721( 331)
SMBC日興証券 143( 0)
三菱UFJeスマート 38( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 359( 259)
楽天証券 178( 162)
BNPパリバ証券 100( 100)
ABNクリアリン証券 448( 98)
日産証券 20( 20)
バークレイズ証券 18( 18)
SBI証券 17( 13)
松井証券 10( 10)
JPモルガン証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
ドイツ証券 150( 0)
大和証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10553( 9319)
ソシエテジェネラル証券 9261( 8679)
バークレイズ証券 5077( 4920)
サスケハナ・ホンコン 1902( 1888)
野村証券 3604( 1719)
JPモルガン証券 1936( 1419)
モルガンMUFG証券 1433( 1301)
ゴールドマン証券 2675( 1254)
BNPパリバ証券 1570( 814)
楽天証券 975( 645)
SBI証券 1186( 608)
日産証券 590( 590)
松井証券 576( 576)
ビーオブエー証券 1388( 567)
みずほ証券 875( 513)
ドイツ証券 399( 399)
三菱UFJ証券 501( 389)
UBS証券 1491( 376)
大和証券 486( 349)
シティグループ証券 721( 331)
SMBC日興証券 143( 0)
三菱UFJeスマート 38( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 359( 259)
楽天証券 178( 162)
BNPパリバ証券 100( 100)
ABNクリアリン証券 448( 98)
日産証券 20( 20)
バークレイズ証券 18( 18)
SBI証券 17( 13)
松井証券 10( 10)
JPモルガン証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
ドイツ証券 150( 0)
大和証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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