タレント・山田邦子（65）が14日にYahoo!ニュースでの「コメンテーター」枠を更新し、タレントのマツコ・デラックス（53）の復帰について言及した。

マツコは首の手術のため休養していたが、13日放送のTOKYO MX「5時に夢中!」の生放送で10週ぶりに復帰。番組冒頭で拍手とともに「お帰りなさい!」と祝福されると「本当にもう私、FIREできるんですよ。労働意欲が湧かなくて。今日も1時間前までバックレてやろうと思ってて。本当に働きたくないんですけど!すいません」と“本音”をぶちまけて笑わせた。

さらに「この番組2カ月現場から離れて見てたでしょ?ほんとしょぼいね。びっくりしちゃった」と相変わらずの“毒舌”を披露。健在ぶりをアピールした。

この件について山田は「やりたい人がやりたい事をやれるかは、なかなかそうもいかない業界だけど、やりたくないならやらなければいい。体調のこともあるし、つまらない人とつまらない企画をやらされ過ぎて心身ともに疲れたんだと思う。休んで、また見えてくることもあると思う」とコメントした。