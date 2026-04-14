欧州サッカー

欧州サッカー、イングランド1部リーズの日本代表MF田中碧が現地13日、敵地でのプレミアリーグ第32節・マンチェスター・ユナイテッド戦で先発出場。後半途中まで中盤で奮闘し、2-1勝利に貢献した。海外記者は試合後、田中に関わる驚きのデータを明かし、起用法を巡って様々な声が噴出している。

田中は敵地オールド・トラッフォードでの一戦で、2月6日のノッティンガム・フォレスト戦以来、約2か月ぶりに先発出場。前半終了間際にはゴール前でのボール奪取から決定機を迎えるなど、攻守両面で存在感を放った。後半29分までプレー。チームはアウェーで名門から貴重な勝ち点3を奪った。

試合後、サッカーなどのデータ分析サイト「Opta Analyst」のジョニー・クーパー記者はXを更新。「リーズ・ユナイテッドは、アオ・タナカが先発出場した49試合のうち30試合で勝利しており、これはクラブ史上どの選手よりも高い勝率（61.2％）である」「また、同じ49試合で敗戦はわずか6試合で、これもクラブ史上最低の敗戦率（12.2％）となっている」とデータを紹介した。

今季リーグ戦ではスタメン8試合と出番が限られている田中。16試合ぶりに先発した27歳の存在価値を高めるデータに、海外ファンも思わず唸った。

「とんでもない記録だ。彼のプレースタイルが大好きだ。常に上を向いて、全力でプレーしている」

「凄いデータが次から次へと出てくるな。どれも本当に凄まじい」

「これは信じられないようなデータだ」

「わお」

「それにしても、今シーズン彼がもっと先発で使われていないなんて、全く納得がいかない」

「嘘だろ！ 本当に驚きだ！」

「マジで驚き。コンディションが万全なら、残りの試合はすべて先発で起用すべきだ」

「彼が大好きなんだ。先発させて、ずっとこのチームにいてもらおう」

リーズは直近リーグ戦3勝無敗（1勝2分）。敵地でマンチェスター・ユナイテッドに勝ったのは1981年以来の大金星だった。



（THE ANSWER編集部）