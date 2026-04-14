飲酒運転で逮捕されたブリトニー・スピアーズ、自らリハビリ施設に入所
先月、アルコールや薬物の影響下での運転容疑で逮捕されたブリトニー・スピアーズが、自らリハビリ施設に入所したようだ。現地時間4月12日、代理人が明らかにした。
【写真】幸せそうだったのに・・ブリトニー・スピアーズ＆サム・アスガリのウエディング写真
3月4日深夜、米カリフォルニア州ベンチュラで、アルコールや薬物の影響下による運転の容疑で逮捕されたブリトニー。当時、代理人は声明で「許しがたい、遺憾な出来事です。ブリトニーは然るべき手続きにのっとり、法律を遵守する次第です。これが、ブリトニーの人生において、長く待たれていた変化の第一歩となることを願っています。この困難な時期に、必要な支援とサポートを得られることを願うばかりです」と発表していた。
Page Sixによると、ブリトニーは5月4日に裁判所に出廷する予定となっている。エンターテインメント業界を専門とする弁護士のリサ・ボナーは、起訴前にリハビリ施設に入所するという決断は、「個人的・法的な戦略」に基づくものであり、検察や裁判官に好印象を与える可能性があると指摘する。
なお、逮捕の翌日に釈放されたブリトニーは、現地時間3月27日に事件後初めてインスタグラムを更新。19歳の息子ジェイデンと鏡越しに楽しそうにふざけ合う様子を収めた映像を公開し「わたしは落ち着いています。今とっても落ち着いています！」とコメントした。キャプションにはバラの絵文字とともに、「皆さんのサポートに感謝します。家族や友人と過ごせてありがたいです」と記されていた。
【写真】幸せそうだったのに・・ブリトニー・スピアーズ＆サム・アスガリのウエディング写真
3月4日深夜、米カリフォルニア州ベンチュラで、アルコールや薬物の影響下による運転の容疑で逮捕されたブリトニー。当時、代理人は声明で「許しがたい、遺憾な出来事です。ブリトニーは然るべき手続きにのっとり、法律を遵守する次第です。これが、ブリトニーの人生において、長く待たれていた変化の第一歩となることを願っています。この困難な時期に、必要な支援とサポートを得られることを願うばかりです」と発表していた。
なお、逮捕の翌日に釈放されたブリトニーは、現地時間3月27日に事件後初めてインスタグラムを更新。19歳の息子ジェイデンと鏡越しに楽しそうにふざけ合う様子を収めた映像を公開し「わたしは落ち着いています。今とっても落ち着いています！」とコメントした。キャプションにはバラの絵文字とともに、「皆さんのサポートに感謝します。家族や友人と過ごせてありがたいです」と記されていた。