（スタジオ）

（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦氏）

きのうの夜から残念なニュースをお伝えしてきているのですけれども、京都で小学６年生の男子児童の行方が分からなくなってから３週間が経過しまして、昨夜、近くの山林で、子どもとみられる遺体が発見されました。これを受けまして、小学校は臨時休校しているということなんですが、子ども達も、もしかすると、それに対してショックを受けているかもしれません。きょう私が伝えたいこと…この後お伝えしてまいりますが、まずは、これまでの経緯をまとめました。





13日夜9時半ごろ。（記者）「遺体を乗せたとみられる車が、今、山の中から出てきました。山林の中で見つかった遺体が車で運ばれていったとみられます」13日、事態は大きく動きました。（記者）「この辺りで子どもの遺体が見つかったとみられていて、警察車両もあります」京都府南丹市の山林内で、13日午後4時45分ごろ、子どもとみられる遺体が見つかったのです。夜の山の周辺に集まった緊急車両。山林へと続く道には警察官が立ち、通行を規制しています。ここ南丹市では、3月23日から小学6年生の安達結希くんの行方が分からなくなっています。3週間、懸命な捜索が続いていました。13日午後7時半過ぎ、普段なら暗闇が広がっているはずの山中に光が見えます。そこには黄色い天幕と青いシートで囲われた場所が。その中には光が灯っているのがわかります。その周辺には複数の捜査員の姿が。さらに、この囲いから離れた場所にも捜査員の姿が見られ、周囲を照らして何か作業をしている様子が確認できます。ここで遺体が見つかったのでしょうか。この場所は、結希くんの姿が最後に確認された小学校から南西に2キロほどにあり、結希くんの自宅との間に位置しています。京都府警によりますと、この山林内で捜索中の警察官が仰向けに倒れている遺体を発見したといいます。遺体の性別は不明で、亡くなってから相当な時間が経っているとみられるということです。服装は濃紺のフリース、ベージュのズボン姿で、靴は履いていなかったものの、靴下は履いていたといいます。これは結希くんについて情報提供を求める貼り紙です。当時着ていたという服装は、濃紺のフリースとベージュのズボンを身につけていました。今のところ、見つかった遺体が結希くんであるかどうかはわかっていません。遺体が見つかったとみられる場所の周辺は。（記者）「右側に山があって、左側が田んぼが広がっているんですが、真っ暗で何も見えません」この辺りについて、近くに住む人は…。（近くに住む人）Q.この辺りはどういった場所か教えてください「基本的に山に囲まれいて、畑とか田んぼが多いですね。人通りも少ないですし、夜になったら暗くなるんで、 子どもが来るというのはありえないとは思う」また、これは遺体が見つかった山を所有しているという男性。（山所有の男性）Q.人が入るってことは?「第三者的には入られないように、ちょっと引っ張ったり、わざと入り口のところの草は刈らないで、細い道見せて、外部の人が入りにくいよう な状態は作っているので」男性は3日前、山に山菜を採りに入ったといいますが…。（山所有の男性）「1時間近くしばらくいて見た場所なんですよ。匂いとか、そういう変わったことは一切なかったので」この山で一体何があったのでしょうか。事の始まりは、卒業式が行われていた3月23日のこと。警察によりますと、午前8時ごろ、父親が車で小学校付近に送り届けたのを最後に結希くんの行方がわからなくなったということです。結希くんが送り届けられたのと同じ時間帯を取材すると、車通りも人通りも多い印象。しかし、行方不明当日に結希くんの目撃情報はなし。小学校の防犯カメラにも姿は映っていないということです。行方不明から6日後の3月29日には、3キロほど離れた山の中から親族によってリュックが見つかります。ただ、その後行われた捜索では“新たな手がかり”はなし。一方で、この辺りはリュック発見前に消防団が捜索していたことがわかっています。そして、先週火曜日には、自宅近くの山の中で約10時間に及ぶ捜索。しかし、ここでも手がかりは得られなかったということです。警察は、行方不明以降、市内全域を、これまでに延べ約1000人で捜索。手がかりが乏しい中、4月12日、ようやく見つかった新たな手がかり…靴。リュック発見場所などの捜索に当たっていた地元の消防団団長が取材に応じました。（南丹市 消防団 野中 大樹 団長）「どの場所で発見されたか全然報告も受けていない、靴自体も見ていません。発見されたところが消防団員が捜索したかは定かではありません」靴の発見場所について報告を受けていないため、詳細は不明とした上で…（南丹市 消防団 野中 大樹 団長）「消防団としては。地区の全般を捜索してくれと指示は出しました。そのときに『その地区の異常はありません』と報告は受けています。安達結希くんが無事に保護されることが一番。それしか願ってないので、靴と違って安達くんが無事に発見されたというのを心からお待ちしています」そして13日、それぞれの手がかりが見つかった山とは別の山林で遺体が発見されたとみられます。これまでに延べ1000人の警察官が捜索にあたっている南丹市内。住民は、今回遺体が見つかった山林での捜索活動について…。（地元住民）Q.警察の捜索ってあったんですか？「ここはきょうが初めてだと思うんです」Q.この辺りって捜索って？「初めて。きょう初めて見てびっくりした」警察が捜索に入ったのは13日が初めてだったと、複数の住民が答えました。見つかった遺体の死因は分かっていませんが、警察は、遺体は結希くんの可能性もあるとみて、14日に司法解剖を行うなど身元の特定を急ぐとともに、今後、発見現場の現場検証を行うとしています。また、結希くんの通う小学校では、遺体発見の一報を受け、きょう14日は「臨時休校」とすることを決めました。学校は、スクールカウンセラーを増やすなどし、児童の心のケアを行うということです。（スタジオ）（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦氏）こういったニュース…遺体が発見されたけれども、結城くんではまだないという状況が確認されていない時点ですけれども、澤井さん、どういうふうにこのニュースを見ましたか？（澤井 志帆 アナウンサー）本当につらいニュースだと、ただ一言そう感じました。それと同時に、子どもたちは大人の想像を超えるほどの不安やショックを抱えているのではないかと思うと、本当に胸が締め付けられる思いがします。（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦氏）子どもの頃、津川さん…思い出してみると、自分の気持ちってどれぐらい理解していたかなというふうに不安になるんですが、子どもたちは、今どんな気持ちになっているんですかね？（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）そうですね、これ大人でもそうですけども、不安になっている、自分自身が不安であること自体に気づかないということがありますよね。（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦氏）そうですよね。そうなると、子どもの頃、誰かに相談することはなかなか難しかったと思うんですが…。（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）不安であれば人に相談できるかもしれませんが、親とか学校の先生とかいつもよりも元気がないな不安だなという時には、周りが声をかけてあげるというのが必要になってくるかなと思いますが、こういったニュースを見た時には、本当にお子さんも皆さんつらいと思いますので、周りの大人が何とかケアしてあげたいですよね。（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦氏）誰か相談できる相手はいましたか？（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）子どもの頃ですか…、私はやっぱり（相談できる相手として）親が多かったですけども、学校の先生ですとか、あと、よく家に来ていた親の友人のおじさんという人が来ていたので、今思い返すとずいぶんいろんなことを相談させてもらったなというのはありますけどね。（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦氏）少しは心が休まる状況でしたか？（レギュラー コメンテーター 津川 祥吾 氏）今思い返すと、確かにそうだったのかもしれないなと思いますね。（コメンテーター news zero メインキャスター 藤井 貴彦氏）ということで、今あとちょっとで夕方5時になって、家に帰ってきている子どもたちもいるかもしれませんけれども、不安を感じているかもしれない子どもたちにお伝えしたいのが、自分が今どんな気持ちになっているかわからないかもしれません。ちょっと今ニュースを見てみて…怖いと思っているのかな、悲しいと思っているのかな…ということを自分に1回聞いてみてください。もし怖いとか悲しいという思いを少しでも持っているのであれば、周りの大人にぜひ相談をしてもらいたいと思います。大人の皆さんは絶対皆さんのことを見てますし、味方になってくれますので、その気持ちを少し和らげてくれると思います。ということで、ここで大切なのは大人の皆さんでもあるわけです。大人の皆さんについてはこちら。子どものそばにいるすべての大人の皆さん、子どもたちはやっぱり本当に自分が不安に思っているのかどうかというのは分かっていない状況だと思います。ですから、大人たちがやるべきことがいくつかあるんですが、それをちょっとこちらにまとめて提言させていただきます。大人の死角はないか、例えば学校に行く通学路の間で大人の視線がなくなってしまうポイントがないかどうか…よく横断歩道で交通量が大変で危ないというところを確認するところはあると思いますが、大人の目線がないところが死角と捉えまして、これがないかというのを一つ観察してください。そして、子どもをよく観察してください。今家に戻ってきたお子さんたちいらっしゃると思いますが、例えば1分間ずっと黙って子どもの顔を見ておくだけで、何か変化って見えてくるはずなんです。この変化が出すことができたら、確認することができたら…、皆さんも対応することができるはずです。そして最後。ご高齢の皆さんのサポートを。これから本当に重要になってきます。これ何かと言いますと、ご高齢の皆さんが、例えば街をゆっくり歩いている時に、あそこ…子どもが通ってたなとか、窓から外を見た時に子どもたち遊んでたけど声がしなくなったなという情報を持っているだけで構いません。いざという時、その情報が必ず役に立っていくと思います。ですから、不安に思っている子どもたちは、自分たちがどう思っているのか、一方、大人たちは子どもたちがどう思っているのかをよく観察して…この3つの観点から、子どもたちを見てあげていただきたいと思います。