卓球の世界選手権団体戦（２８日開幕、ロンドン）に臨む男女日本代表が１４日、都内で事前合宿を公開した。男子で世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）は「世界卓球は爆発しないといけない大会。出し切る気持ちで全員で金メダル、結果だけを求めて頑張りたい」と意気込んだ。

前回２０２４年釜山大会は準々決勝で中国に敗れ、メダルを逃した。当時との大きな違いの一つが、世界ランク７位・松島輝空（木下グループ）の著しい成長だ。過去３度の団体戦で不動のエースとして重圧を背負ってきた張本智は「シンプルに（世界ランク）トップ１０が一人増えた。トップ１０が４点（試合）出られるというのは他の国よりも強みだと思う。誰かに安心して頼ることができるのは初めて」と歓迎した。

“二枚看板”の強みを生かすため、男子の岸川聖也監督に「ランクで僕に気を使ってエースで使う必要はないですよ。相手を見て松島をエースで使ってもらって大丈夫です」と自ら伝えたことも明かした。相性や調子を考慮し、オーダーを組みやすいようにとの思いからの行動だった。その上で「だからこそ僕が甘えて１点（勝）でいいやではなく、２点取れば絶対勝てるチームだと思う。今までの気持ちを忘れず、２点取る気持ちで頑張りたい」。１９６９年ミュンヘン大会以来の金メダルへ、大黒柱の責任感をにじませた。