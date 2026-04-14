高中正義、ワールドツアーLA公演をWOWOWで独占放送・配信決定
日本のロック界、フュージョン界を代表するギタリスト・高中正義のワールドツアーより、ロサンゼルス公演の模様がWOWOWで6月に独占放送・配信されることが決定した。
【写真】かっこいい！高中正義とYAMAHA SG
シティポップが盛り上がる音楽シーンを背景に行われた今回のワールドツアーは、3月31日のロンドン公演を皮切りに、ニューヨーク、シカゴ、シドニーなど世界8都市を巡り、ほぼすべての公演がソールドアウトとなるなど高い注目を集めた。今回、同ツアーから4月13日のロサンゼルス公演の模様が放送・配信される。
高中は1972年にサディスティック・ミカ・バンドにギタリストとして参加し、1976年にソロデビュー。「Ready To Fly」「Blue Lagoon」などの楽曲で人気を博し、フュージョンブームを牽引。サンタナ、シーラEといった海外ミュージシャンとも共演するなど、国内外で活動してきた。シティポップブームの盛り上がりから、現在は海外で高い人気を誇る。
■『高中正義 TAKANAKA SUPER WORLD LIVE 2026』
6月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1ヶ月間 WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり
【写真】かっこいい！高中正義とYAMAHA SG
シティポップが盛り上がる音楽シーンを背景に行われた今回のワールドツアーは、3月31日のロンドン公演を皮切りに、ニューヨーク、シカゴ、シドニーなど世界8都市を巡り、ほぼすべての公演がソールドアウトとなるなど高い注目を集めた。今回、同ツアーから4月13日のロサンゼルス公演の模様が放送・配信される。
■『高中正義 TAKANAKA SUPER WORLD LIVE 2026』
6月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜1ヶ月間 WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり